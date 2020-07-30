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"112 канал" поздравил украинцев выступлением Кирилла Гундяева

08:47
"112 канал" поздравил украинцев выступлением Кирилла Гундяева - фото 1
"112 канал" поздравил украинцев выступлением Кирилла Гундяева

"112 канал" поздравил украинцев с Днем Крещения Руси, выпустив в эфир обращение Московского Патриарха Кирилла Гундяева.

Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально

Об написал блогер Сергей Стерненко в Telegram.

"На канале Медведчука 112 вчера транслировали эфир с директором (так в тексте – прим. ред.) РПЦ Кириллом. Все это по случаю праздника Крещения Руси. Гундяев рассказывал о единстве и о том, как много общего у наших народов, хотя на момент крещения московского народа не существовало", - заявил Стерненко, обвинив власти в бездействии.

"Но хуже всего это то, что каналы кума Путина продолжают свободно работать без всякой реакции на это со стороны государства. Более того, судя по тому, что со 112-го не вылезают спикеры "Слуги народа", создается впечатление, что Зеленский с Медведчуком просто договорились", - подытожил блогер.

Напомним, что…

Украинский олигарх Виктор Медведчук является собственником нескольких телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и части акций "1+1". В последнее время эти СМИ регулярно привлекают внимание правоохранителей из-за распространения пророссийской агитации, однако о закрытии этих каналов речь пока не идет.

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Новости Украина 112. Украина Патриарх Кирилл РПЦ Сергей Стерненко
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