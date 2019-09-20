Х-фактор 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 21.09.2019

К шоу готовы - смотрим второй выпуск Х-Фактор 10 вместе / СТБ

В субботу, 21 сентября, в эфире СТБ смотрите второй выпуск талант-шоу Х-Фактор 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу

Второй выпуск вокального шоу «Х-фактор» на СТБ продолжит удивлять яркими участниками. Сцену Х-Фактор 10 зажгут девушка, которая утверждает, что она лучше, чем Beyonce; героиня того самого клипа группы KAZKA, уличный музыкант, которого считают украинским Куртом Кобейном (Винник?) и тот, чье появление очень заинтригует членов жюри, ведь по словам Насти Каменских, он делал для нее все, о чем попросит певица.

Изюминкой второго выпуска шоу станет появление на сцене знаменитой украинской спортсменки, олимпийской чемпионки Ирины Мерлени.

Легендарная спортсменка - на легендарном вокальном шоу

Легенда вольной борьбы и олимпийская чемпионка Афин 2004 Ирина Мерлени не сцене Х-Фактора будет… петь. Вот как сама Ирина объясняет столь кардинальный разворот.

Ирина Мерлени - звезда второго выпуска Х-Фактор 10:

«Я рада, что все мечты мои в спорте осуществились, но я всегда любила музыку, мне всегда нравилось петь, я на соревнования брала с собой плеер. Перед борьбой, перед схваткой, я вставляла в уши наушники, слушала музыку, чтобы себя настроить, чтобы снять страх и хорошо и уверенно бороться, - признается спортсменка. – Я всегда мечтала поучаствовать в «Х-факторе» и спеть именно на этой сцене».

Будет ли выступление Ирины Мерлени столь же успешным, как и ее спортивная карьера, увидим уже в эту субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Какой же Х-Фактор без скандала

Х-Фактор 10 - смотрите анонс второго выпуска - 21.09.2019:

Судьи шоу: Андрей Данилко, Настя Каменских, Игорь Кондратюк и Алессандро Сафина. Звезда же первого выпуска - Оля Полякова - будет отдыхать.

Ведущая: Даша Трегубова.