Владимир Зеленский Кріпосна 2 Формула Штайнмайера война на Донбассе

Х-фактор 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 21.09.2019

19:58
К шоу готовы - смотрим второй выпуск Х-Фактор 10 вместе - фото 1
К шоу готовы - смотрим второй выпуск Х-Фактор 10 вместе / СТБ

В субботу, 21 сентября, в эфире СТБ смотрите второй выпуск талант-шоу Х-Фактор 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу

Второй выпуск вокального шоу «Х-фактор» на СТБ продолжит удивлять яркими участниками. Сцену Х-Фактор 10 зажгут девушка, которая утверждает, что она лучше, чем Beyonce; героиня того самого клипа группы KAZKA, уличный музыкант, которого считают украинским Куртом Кобейном (Винник?) и тот, чье появление очень заинтригует членов жюри, ведь по словам Насти Каменских, он делал для нее все, о чем попросит певица.

Х-фактор 10 - все подробности 1 выпуска

Изюминкой второго выпуска шоу станет появление на сцене знаменитой украинской спортсменки, олимпийской чемпионки Ирины Мерлени.

Х-фактор 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 21.09.2019 - фото 188136

Легендарная спортсменка - на легендарном вокальном шоу

Легенда вольной борьбы и олимпийская чемпионка Афин 2004 Ирина Мерлени не сцене Х-Фактора будет… петь. Вот как сама Ирина объясняет столь кардинальный разворот.

Ирина Мерлени - звезда второго выпуска Х-Фактор 10:

«Я рада, что все мечты мои в спорте осуществились, но я всегда любила музыку, мне всегда нравилось петь, я на соревнования брала с собой плеер. Перед борьбой, перед схваткой, я вставляла в уши наушники, слушала музыку, чтобы себя настроить, чтобы снять страх и хорошо и уверенно бороться, - признается спортсменка. – Я всегда мечтала поучаствовать в «Х-факторе» и спеть именно на этой сцене».

Х-Фактор 10 сезон: Новая ведущая, новые судьи и дата начала

Будет ли выступление Ирины Мерлени столь же успешным, как и ее спортивная карьера, увидим уже в эту субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-фактор 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 21.09.2019 - фото 188137
Какой же Х-Фактор без скандала

Х-Фактор 10 - смотрите анонс второго выпуска - 21.09.2019:

Судьи шоу: Андрей Данилко, Настя Каменских, Игорь Кондратюк и Алессандро Сафина. Звезда же первого выпуска - Оля Полякова - будет отдыхать.

Ведущая: Даша Трегубова.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СТБ Даша Трегубова Алессандро Сафина Настя Каменских Шоубиз
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Алексею Белько грозит до семи лет тюрьмы - фото 1
Вопреки заступничеству Авакова: прокуроры просят суд арестовать "минера" моста Белько
13:00
Террористы уже обсуждают способы внедрения "формулы Штайнмайера" - фото 1
Лавров и министр ФРГ обсудили внедрение "формулы Штайнмайера" на Донбассе
09:00
Рада провалила "прослушку нардепов". Но есть одно "но" - фото 1
Рада провалила "прослушку нардепов". Но есть одно "но"
Вчера, 22:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
Вчера, 16:05
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Загрузка...