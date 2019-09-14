Х-фактор 10 - смотреть онлайн 1 выпуск - 14.09.2019

Х-Фактор 10 - премьера сезона - 14 сентября / СТБ

В субботу, 14 сентября, на канале СТБ состоится премьера юбилейного десятого сезона шоу Х-Фактор. Что будет в первом выпуске – смотрите онлайн и читайте на Без Табу.

Первый выпуск станет премьерой для новой ведущей проекта Х-Фактор - Даши Трегубовой. Она заменила Андрея Беднякова, который заменил самую богатую женщину страны – Оксану Марченко. Судьи шоу: Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Кондратюк. ​Причем, Кондртюк будет временным судьей и отработает только на кастингах, а прямых эфирах старожила украинского ТВ заменит знаменитый итальянский тенор - Алессандро Сафина.

В премьерном выпуске все будут отмечать День рождения шоу. Как на сцене, так и за кулисами шоу. И уже для первого выпуска сюрприз приготовила новая судья шоу, поп-дива Оля Полякова.

Команда судей премьерного выпуска Х-Фактор 10

Участники проекта тоже не перестают удивлять. Одной из тех, кто выйдет на сцену «Х-фактора», станет девушка со сценическим именем Эйра. В шоу-бизнесе она давно, только известна не как певица, а как автор хитов. Ее песня даже есть и в репертуаре судьи шоу Оли Поляковой. Кстати, когда-так начинала Lady Gaga – она тоже до того, как стать известной, была просто автором песен.

«Мои песни поют разные артисты, такие как Злата Огневич, Ivan Navi, Alyosha, Андриана, - рассказывает девушка. – Их слушают по всей Украине». Но сейчас Эйра мечтает реализоваться и как артистка. Дадут ли требовательные судьи шоу ей такую возможность?

Х-Фактор 10 - атмосфера праздника

Другая участница, Маша Метельская, уже приходила на проект в 6 сезоне, в составе трио «Инжир». Тогда коллектив дошел до финального этапа тренировочного лагеря, но в прямые эфиры им попасть так и не удалось. В этот раз Маша надеется на второй шанс.

Х-Фактор 10 - Шанс будет у всех

Также на кастинге появятся звезды 90-х и человек, который лечит расстройства психики своим пением. Кого судья Настя Каменских заставит раздеться прямо на сцене, и кто доведет до слез Олю Полякову, увидим уже в субботу, 14 сентября в 19:00 в премьерном выпуске 10 сезона шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн анонс 1 выпуска - 14.09.2019:

Начало прямой трансляции на канале СТБ в 19:00 в субботу, 14 сентября. Весь выпуск онлайн станет доступным на Без Табу позднее.