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З'єднувальні клеми для DIN-рейки: які особливості вони мають

Вчера, 23:51
З'єднувальні клеми для DIN-рейки: які особливості вони мають - фото 1

Монтаж електропроводки - справа складна та серйозна. Оскільки від правильності монтажу залежить те, наскільки зручним буде життя у квартирі.

Коли треба змонтувати електропроводку, не обійтися без такої деталі, як клеми з`єднувальні для DIN-рейки від "Італ-Техно". Вони являють собою невелику розбірну коробку, яка виготовлена з неелектропровідних матеріалів. Усередині вироба знаходиться спеціальна конструкція, що дозволяє легко, швидко і безпечно з'єднувати кілька проводів в єдине ціле.

Клеми на для ДІН-рейки: основні особливості

На сучасному ринку представлений досить великий асортимент електротехнічної фурнітури. Щоб зробити правильний вибір допоміжних виробів для з'єднання проводів, необхідно розібратися в їх основних різновидах і характеристиках.

Виділяють два основних типи стандартних клемників для ДІН-рейки. Перший - клемні колодки з гвинтовими зажимами. Контакт в таких колодках забезпечується гвинтом затягує контакти колодки. Другий - клемні колодки з пружинними затискачами. Контакт в таких колодках забезпечується пружиною, що постійно підтискає контакти колодки.

Клеми, які монтуються на DIN-рейку, підходять для вирішення практично будь-яких завдань і відповідають всім стандартам безпеки. Можливе об'єднання алюмінієвих і мідних проводів. Гвинтові і самозажімні клеми легко монтуються і надійно з'єднують дроти.

Поліетиленові клеммники силових кабельних розвітвителів використовують в місцях, де необхідна стійкість до хімічно агресивних речовин.

Компактні клеми допомагають швидко і надійно змонтувати електропроводку і дуже зручні в обмеженому просторі. Основними рисами таких клем є компактний корпус, зручне і надійне кріплення проводів, використання матеріалів, які не підтримують горіння.

Що потрібно знати про клеми для ДІН-рейки

У будь-якому випадку є важливі моменти, які варто враховувати. Так, якщо людина купила одноразові клемники, то слід пам'ятати, що їх не можна використовувати для фіксації гнучких проводів, так як вони не призначені для цього.

Клемні колодки вибираються за розрахунками електричного кола і по перетинах проводів, що з'єднуються. Потрібно враховувати, що в характеристиках колодок вказується не точний перетин дроту, а діапазон з'єднань.

Монтаж клемників на ДІН-рейку не займає багато часу навіть у електриків-початківців. Багато компаній пропонують своїм клієнтам пристрої з автоматичною засувкою або «язичком».

Вартість виробів в основному залежить від матеріалу клемника, а також фірми-виробника і типу розташування.

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