Звезда Игры престолов вышла замуж в ночнушке от жены украинского министра

13:30 03 мая,

Министр инфраструктуры Владимир Омелян похвастался достижением своей супруги - дизайнера Светланы Бевзы - той удалось убедить Софи Тернер, что ее комбинация с пришитыми штанинами может быть использована как свадебное платье.

"Любите ли Вы сериал Игра престолов, как люблю его я? А знаете ли Вы, что главная героиня этого сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в волшебном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA", - похвастался министр у себя на фейсбуке.

Также Владимир Омелян прировнял успех жены, а это несомненно он, к успеху всей нации (тут, наверное, перебор): "Украинцы не только умеют создавать сюжеты покруче американских блокбастеры, но и быть на вершине мировой моды и стиля".

Министр Омелян похвастался женой

Отметим, что само "платье" - не совсем стандартно для свадебных, скорее это все же ночнушка со штанами (пусть и из шелка, как уточняют наши читатели - ред.), возможно, что-то такое можно использовать для пижамных вечеринок или смелых коктейль-пати, однако, если Софи Тернер такое по душе, то почему бы и нет. Впрочем, сама дизайнер называет свое творение комбинезон, флагман бренда BEVZA представлен в новой осенне-зимней коллекции.

Комбинезон Bevza осень-зима 2019/2020

Кстати, избранником экранной Сансы Старк стал известный музыкант Джо Джонас из группы The Jonas Brothers. Актриса не скрывала отношений и даже снималась в клипе группы. А вот свадьба прошла тайно в Лас-Вегасе, а для такого мероприятия в формате - только для своих - как раз и понадобилась одежда, разработання украинским дизайнером.

Отметим, что свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса состоялась в разгар показа финального сезона "Игры престолов" - после 3 серий 8 сезонов героиня Тернер - Санса Старк - по-прежнему жена и преьендует на Железный трон.

Пожелаем здоровьям молодоженам, а министру - не забыть отобразить успех супруги в своей ежегодной е-декларации.