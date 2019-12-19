Зважені та щасливі 9 выпуск 17: смотреть онлайн - 19.12.2019

Полуфиналисты 9 сезона Зважені та щасливі готовы к новым испытаниям / СТБ

В четверг, 19 декабря, в вечернем эфире канала СТБ смотрите 17 выпуск шоу МастерШеф 9. Все подробности нового выпуска и само шоу онлайн - смотрите на Без Табу.

На 17 неделе участников ждет последнее испытание сезона – самое сложное за девять лет проекта.

На конкурсе парам придется нести не только собственный основательно подсброшенный вес, но и всех выбывших участников, тянуть самолет без посторонней помощи и преодолеть страх высоты, прыгнув с парашютом. Сможет ли Людмила из желтой команды, которая осталась без партнера, пройти все этапы? Смотртите - и увидите.

Высокие отношения / Зважені та щасливі 9 выпуск 17

"В это испытание вошло все самое сложное, что участники-финалисты делали за 9 лет проекта: и бежали со своим сброшенным весом, и тянули самолеты, и прыгали с парашютом. Но кроме того, во время конкурса начался жуткий ураган, из-за чего снесло самолеты, съемочную технику, и мы думали, что испытание не состоится. Нам несколько часов пришлось пережидать, пока погода наладится. Или не наладится... Мы начали в 2 ночи, разворот занял 12 часов, а закончилась съемка спустя 28 часов. Конкурс тестировали все, включая девочек. Наш продюсер, я и главный режиссер. Три девочки тянули огромный самолет», - вспоминает последнюю конкурсную неделю руководитель проекта Алина Павликова.

Какой итог будет на последнем взвешивании сезона, где все решат только килограммы? Участники кого из тренеров, Марины Боржемской или Иракли Макацарии, будут гарантированно в финале? Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ самый весомый и волшебный проект страны «Зважені та щасливі».

Зважені та щасливі 9 выпуск 17: смотреть онлайн анонс - 19.12.2019: