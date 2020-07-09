Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Звана вечеря: На канале СТБ стартует заменитель МастерШеф

11:45
Звана вечеря - старт 25 июля - фото 1
Звана вечеря - старт 25 июля

После финала проекта «МастерШеф» кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. Уже с 25 июля в 19:00 стартуют премьерные выпуски нового кулинарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 19 выпуск

Шоу будет выходить по субботам и заменит в эфирном слоте другое популярное шоу канала - "МастерШеф".

Время выхода новых выпусков - 19:00.

Правила шоу

В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду Мишлен. Главная задача участников – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.

Участники оценят друг друга по трем пунктам от 1 до 10: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера.

Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов. Он получит денежный приз в размере 30 тысяч гривен.

Участники первого сезона

Героями первого выпуска станут:

  • Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»)
  • эпатажная блогерша Настя
  • ревизор Макс
  • потомственная травница и участница МастерШеф 9 Юлия Клименко

Видео

Звана вечеря 2020 - смотреть онлайн трейлер 1 сезона:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Звана вечеря Артем Семенов (Урсула) СТБ Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Украина начисто проваливает вакцинацию населения - фото 1
Вы все про#!али: Супрун обвинила руководство МОЗ в провале вакцинации населения
15:00
Amazon наказали за недоработанную систему - фото 1
Amazon нарушил антироссийские санкции и работал с Крымом
11:20
Коронавирус не отступает - фото 1
В пределах нового "плато Ляшко": в Украине обнаружили 810 новых зараженных коронавирусом
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30