Звана вечеря: На канале СТБ стартует заменитель МастерШеф
После финала проекта «МастерШеф» кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. Уже с 25 июля в 19:00 стартуют премьерные выпуски нового кулинарного шоу «Звана вечеря».
«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV.
Шоу будет выходить по субботам и заменит в эфирном слоте другое популярное шоу канала - "МастерШеф".
Время выхода новых выпусков - 19:00.
Правила шоу
В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.
Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду Мишлен. Главная задача участников – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.
Участники оценят друг друга по трем пунктам от 1 до 10: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера.
Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов. Он получит денежный приз в размере 30 тысяч гривен.
Участники первого сезона
Героями первого выпуска станут:
- Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»)
- эпатажная блогерша Настя
- ревизор Макс
- потомственная травница и участница МастерШеф 9 Юлия Клименко
Видео
Звана вечеря 2020 - смотреть онлайн трейлер 1 сезона: