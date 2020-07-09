Звана вечеря: На канале СТБ стартует заменитель МастерШеф

Звана вечеря - старт 25 июля

После финала проекта «МастерШеф» кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. Уже с 25 июля в 19:00 стартуют премьерные выпуски нового кулинарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV.

Шоу будет выходить по субботам и заменит в эфирном слоте другое популярное шоу канала - "МастерШеф".

Время выхода новых выпусков - 19:00.

Правила шоу

В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду Мишлен. Главная задача участников – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.

Участники оценят друг друга по трем пунктам от 1 до 10: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера.

Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов. Он получит денежный приз в размере 30 тысяч гривен.

Участники первого сезона

Героями первого выпуска станут:

Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»)

(экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны») эпатажная блогерша Настя

ревизор Макс

потомственная травница и участница МастерШеф 9 Юлия Клименко

Видео

Звана вечеря 2020 - смотреть онлайн трейлер 1 сезона: