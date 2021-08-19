Зустріч Зеленського та Байдена перенесли

Після зустрічі вже буде осінь

Стала відома нова дата зустрічі президентів України та США. Володимир Зеленський приїде з робочим візитом до Вашингтона наприкінці останнього місяця літа. Президент України зустрінеться з Джо Байденом 31 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в четвер, 19 серпня.

Все йде за планом: 30 серпня глава української держави розпочне візит до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джо Байдена. Зустріч глав держав відбудеться 31 серпня, ми домовилися зі Сполученими Штатами для перенесення цієї дати на один день,

– сказав Кулеба.

"Зокрема через те, що формат зустрічі був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч віч-на-віч. Відповідно все у силі, працюємо на повну потужність", – продовжив очільник зовнішньополітичного відомства.

Голова МЗС також зазначив, що порядок денний включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента.

Зазначимо, що жоден президент України до цього не залітав так далеко у Сполучених Штатах. Ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані.