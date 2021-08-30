Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 1 вересня

Зустріч затримується / Офіс президента

З візитом президента України до США відбуваються дивні речі.

За попередньою інформацією, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня, тобто змістили на добу.

Нагадаємо, зустріч президентів України та США мала відбутися 31 серпня.

Це вже друге переневення - спершу Зеленський та Байден мали зустрітися ще 30 серпня.

Планується, що у США український лідер завітає до Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско.

Зокрема, у Чикаго Зеленський зустрінеться з українською діаспорою, щоб відсвяткувати День Незалежності України.

В Офісі Президента розповіли, що під час візиту Зеленського до Штатів країни підпишуть низку важливих документів.

Також Зеленський візьме участь у важливих заходах у Каліфорнії. За словами Кулеби, "у штаті зосереджені IT-компанії найбільші, високотехнологічна космічна індустрія і це саме те, у чому в України є сильні козирі". У МЗС України наголосили, що це створить нові можливості для взаємодії США й України.