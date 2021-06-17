Зустріч двох йокодзун: Кива побився з Тищенком в Раді ВІДЕО

У Раді було гаряче / Лівий берег

Народні депутати вирішили вбити час, що лишився до початку матчу збірної України на Євро 2020, та влаштували бійку. Відзначились Кива з ОПЗЖ та "слуга народу" Тищенко.

Інцидент стався під час обговорення поправок до законопроєкту №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Депутати від ОПЗЖ наполягали на обговоренні більшості з 539 поправок.

Приводом для бойових дій став виступ з трибуни парламенту голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва.

Він заявив, звертаючись до ОПЗЖ: "У нас запитали, коли закінчиться епоха бідності. Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А епоха брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупні статки яких становлять річний бюджет України, та розстріляє. На жаль, ми – демократична країна і мусимо діяти повільно, і знищувати вас політично разом із усіма іншими фракціями цього парламенту".

Після цього члени фракції ОПЗЖ вийшли до трибуни, після них – депутати від "Слуги народу". Сталася штовханина. Її героєм став скандальний Ілля Кива, депутат від ОПЗЖ.

Спочатку Ілля Кива, відомий тим, що влаштував сеанс мастурбації просто в сесійній залі, почав гучно з'ясовивати стосунку зі "Слугою" Яременко, тим самим, для якого "анал - табу".

Згодом Кива знайшов собі суперника більш вправного і побився з Миколою Тищенком від "СН" біля трибуни.

Відео драки Киви та Тищенка:

Після цього Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву. Після перерви у Раді Потураєв вибачився