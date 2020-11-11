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Зубные керамические виниры: основные эксплуатационные преимущества

Вчера, 23:12
Зубные керамические виниры: основные эксплуатационные преимущества - фото 1

При утрате элементов зубного ряда не только снижается эстетичность внешнего вида человека, но и нарушается жевательная функция. Это приводит к различным заболеваниям ЖКТ и снижению иммунитета.

Оптимальным решением для приобретения сияющей улыбки считается установка виниров. Наиболее популярными считаются керамические конструкции, в которых сочетается прочность, надежность и безопасность. В стоматологической клинике керамические виниры на зубы устанавливают высококвалифицированные врачи.

Преимущества керамических виниров

Керамика – это наиболее востребованный в стоматологии материал. Она имеет абсолютное сходство с натуральной зубной эмалью. Многие пациенты используют керамические виниры для восстановления зоны улыбки. Удобные конструкции накладываются на 4-6 передних зубов. К положительным характеристикам стоматологических изделий, изготовленных из керамического материала, относится:

  • наличие гладкой поверхности;
  • равномерность цветовой окраски;
  • отсутствие необходимости стачивать значительных объем зубной ткани;
  • длительность срока эксплуатации;
  • использование материалов, не вызывающих аллергических реакций.


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Основные этапы установки керамических накладок на зубы

Установка виниров из керамики предусматривает специальную подготовку. Врач-стоматолог снимает с зубов налет и образовавшийся камень. Срок службы накладок напрямую зависит от гигиенического состояния ротовой полости. При необходимости производится обтачивание зубных пластинок, чтобы устанавливаемые конструкции плотно прилегали к их поверхности. Эмаль на зубах протравливается с помощью специальных составов, которые вызывают незначительную шероховатость тканей. Это необходимо для хорошей адгезии стоматологического клея с эмалью.

Чтобы правильно изготовить накладки, выполняется оттиск зубов. При обтачивании зубов рекомендуется устанавливать временные накладки, созданные из недорогого пластика. Процедура установки керамических виниров осуществляется без болезненных ощущений. Выполнение врачебных манипуляций выполняются в течение 2 месяцев. При правильной эксплуатации виниров они могут прослужить более 15 лет. Установка защитных конструкций проводится после консультации с ортодонтом. Выполнение процедуры очень усложняется при значительной скученности зубов. При использовании виниров запрещается употреблять слишком твердые пищевые продукты.

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