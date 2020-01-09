ЗРК, взрыв двигателя и теракт: секретарь СНБО назвал версии крушения "Боинга" МАУ

Данилов рассказал о намерениях экспертов найти остатки ракеты на месте падения самолета

В четверг, 9 января, Алексей Данилов рассказал о том, какие причины катастрофы рейса Тегеран-Киев рассматривают власти Украины и представители нашей страны, которые намерены включиться в международную группу по расследованию причин трагедии.

Как утверждает секретарь СНБО, украинская государственная комиссия рассматривает три версии случившегося: сбитие самолета ракетой, взрыв двигателя и теракт.

"Государственная комиссия по расследованию катастрофы "Боинга" компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств. В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ИКАО - международной организации гражданской авиации", - подчеркнул Данилов.

Украинские следователи намерены рассматривать версию о том, что лайнер был сбит именно из ЗРК "Тор", поскольку фотографии частей боеголовки были якобы обнаружены на месте ЧП. Приоритетным остается и вариант столкновения самолета с БПЛА.

По словам Данилова, в комиссию Украины вошли эксперты, которые участвовали в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014-го года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малазийский самолет.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.