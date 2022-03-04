Зрадник Шуфріч стежив за українськими військовими

Шуфрича вже другий тиждень не били

Волонтер Бірюков 4 березня повідомив, що нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано бійцями 206 батальйоном.

Зрадника взяли, коли Шуфрич фотографував позиції Збройних Сил України.

Як пишуть "Схеми", Шуфрич фотографував блокпост, а його охорона відстрілювалась від бійців тероборони, проте, невдало.

Фотографувати позиції ЗСУ та тим більше оприлюднити їх заборонено з метою безпеки наших захисників.

Зрадника Шуфрича ведуть на допит

Що це падло робило та для чого - з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, що за державну зраду в Україні передбачене довічне ув'язнення.

Також є передчуття, що сьогодні рахунок днів, коли не били Шуфрича, обнулиться знову.

Відверта розмова по законам воєнного часу