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Зрадник Шуфріч стежив за українськими військовими

17:39
Шуфрича вже другий тиждень не били - фото 1
Шуфрича вже другий тиждень не били

Волонтер Бірюков 4 березня повідомив, що нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано бійцями 206 батальйоном.

Зрадника взяли, коли Шуфрич фотографував позиції Збройних Сил України.

Як пишуть "Схеми", Шуфрич фотографував блокпост, а його охорона відстрілювалась від бійців тероборони, проте, невдало.

Фотографувати позиції ЗСУ та тим більше оприлюднити їх заборонено з метою безпеки наших захисників.

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Зрадника Шуфрича ведуть на допит

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Що це падло робило та для чого - з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, що за державну зраду в Україні передбачене довічне ув'язнення.

Також є передчуття, що сьогодні рахунок днів, коли не били Шуфрича, обнулиться знову.

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Відверта розмова по законам воєнного часу

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Нестор Шуфрич государственная измена Оппозиционная платформа - За життя шпионаж ВСУ Новини Украина
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