Зрадницю Поклонську відсилають на край світу
Гррмадянка України Наталія Поклонська, більш відома як "няш-мяш", незабаром стане послом Росії у острівній державі Кабо-Верде.
Про те, що Наталя Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованої на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані, пишуть російські ЗМІ.
Очікується, міжнародний комітет Держдуми «в найближчий час» розгляне питання про схвалення кандидатури Поклонский на посаду посла. Остаточно кандидатури послів стверджує президент РФ за погодженням з обома палатами парламенту.
У травні 2021 Поклонська заявила, що не братиме участі в нових виборах до Держдуми і займеться іншою діяльністю. Робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської.
Таким чином Росія відправляє у фактичне заслання неадекватну Поклонську, що була одним з символів загарбання Криму, а згодом перетворилася на сюреалістичний мем з великим набором девіацій.
Також Поклонська є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема про державну зраду. Вона досі лишається громадянкою України й таким чином виникає правова колізія, адже послом РФ у Кабо-Верде стане громадянин України.