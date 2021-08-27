Зрадницю Поклонську відсилають на край світу

Няш-мяш їде на океан

Гррмадянка України Наталія Поклонська, більш відома як "няш-мяш", незабаром стане послом Росії у острівній державі Кабо-Верде.

Про те, що Наталя Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованої на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані, пишуть російські ЗМІ.

Очікується, міжнародний комітет Держдуми «в найближчий час» розгляне питання про схвалення кандидатури Поклонский на посаду посла. Остаточно кандидатури послів стверджує президент РФ за погодженням з обома палатами парламенту.

У травні 2021 Поклонська заявила, що не братиме участі в нових виборах до Держдуми і займеться іншою діяльністю. Робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської.

Таким чином Росія відправляє у фактичне заслання неадекватну Поклонську, що була одним з символів загарбання Криму, а згодом перетворилася на сюреалістичний мем з великим набором девіацій.

Також Поклонська є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема про державну зраду. Вона досі лишається громадянкою України й таким чином виникає правова колізія, адже послом РФ у Кабо-Верде стане громадянин України.