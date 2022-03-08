Зрадниця Поклонська повернулася до України з "гумдопомогою"

Наташа, тікай / РосЗМІ

Колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська, яка у 2014 році перейшла на бік окупантів, нібито приїхала до України та привезла продукти харчування до Херсонської області.

Повідомляється, що Поклонська нібито спільно з Росгвардією доставила продукти харчування на Херсонщину, а також необхідні ліки.

Колаборантка заявила, що нібито "націоналісти погрожують розправою місцевому населенню – аж до підпалів будинку, якщо ті приймуть гумдопомогу від Росії".

Це, звісно, не так. Окупанти намагаються роздавати харчі, щоб зняти це для "картинки", але українці відмовляються приймати щось з рук вбивць.

Якщо уродженка українського Луганська дійсно повернулася на Батьківщину, то на неї чекає "теплий прийом".

Український бізнес вже призначив винагороду за її голову - 100 000 доларів США. З огляду на те, що для росіян долар наразі є делікатесом, не виключаємо, що зрадницю доставлять до українського суду самі окупанти.