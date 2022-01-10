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Золотой глобус 2022: названо переможців

09:28
Глобуси роздали у клубному форматі - фото 1
Глобуси роздали у клубному форматі

В американському місті Лос-Анджелес в ніч з неділі на понеділок, з 9 на 10 січня, в готелі пройшла церемонія нагородження 79-ю кінопремією "Золотий глобус" 2022.

Онлайн-трансляції церемонії не було, захід був схожий на приватну вечірку, а переможців назвали на сторінці Golden Globe Awards в Twitter.

Нагорода за кращу чоловічу драматичну роль отримав Вілл Сміт за роботу у фільмі "Король Річард".

У номінації краща жіноча роль в драмі перемогла Ніколь Кідман, яка зіграла в стрічці "Бути Рікардо".

"Золотий глобус" в номінації краща чоловіча роль в комедії/мюзиклі отримав Ендрю Гарфілд за роботу у фільмі "Тік-так, бум!", а титул краща жіноча роль у комедії/мюзиклі дістався Рейчел Зеглер, яка зіграла у стрічці "Вестсайдська історія".

Переможці премії "Золотий глобус" 2022 – кращі фільми:

  • Краща драма – "Влада пса";
  • Краща комедія/мюзикл – "Вестсайдська історія";
  • Кращий фільм іноземною мовою – "Сядь за кермо моєї машини" (Японія);
  • Кращий анімаційний фільм – "Енканто" (студія Disney).

"Золотий глобус" 2022 – кращі серіали:

У номінації кращий режисер перемогу здобув Джейн Кемпіон, який працював над драмою "Влада пса".

Кращою визнали композицію Біллі Айліш "No Time To Die", яка прозвучала у фільмі "007: Не час помирати".

У номінації краща оригінальна музика перемогу здобула музика до "Дюни", написана німецьким композитором Гансом Циммером.

  • Кращий драматичний серіал – "Спадкоємці" - 3 сезон;
  • Кращий комедійний серіал – "Хитрощі".


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Золотой Глобус 2021 Уилл Смит Николь Кидман Дюна Не время умирать Эндрю Гарфилд Кино Новости кино
УНІАН
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