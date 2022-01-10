Золотой глобус 2022: названо переможців
В американському місті Лос-Анджелес в ніч з неділі на понеділок, з 9 на 10 січня, в готелі пройшла церемонія нагородження 79-ю кінопремією "Золотий глобус" 2022.
Онлайн-трансляції церемонії не було, захід був схожий на приватну вечірку, а переможців назвали на сторінці Golden Globe Awards в Twitter.
Нагорода за кращу чоловічу драматичну роль отримав Вілл Сміт за роботу у фільмі "Король Річард".
У номінації краща жіноча роль в драмі перемогла Ніколь Кідман, яка зіграла в стрічці "Бути Рікардо".
"Золотий глобус" в номінації краща чоловіча роль в комедії/мюзиклі отримав Ендрю Гарфілд за роботу у фільмі "Тік-так, бум!", а титул краща жіноча роль у комедії/мюзиклі дістався Рейчел Зеглер, яка зіграла у стрічці "Вестсайдська історія".
Переможці премії "Золотий глобус" 2022 – кращі фільми:
- Краща драма – "Влада пса";
- Краща комедія/мюзикл – "Вестсайдська історія";
- Кращий фільм іноземною мовою – "Сядь за кермо моєї машини" (Японія);
- Кращий анімаційний фільм – "Енканто" (студія Disney).
"Золотий глобус" 2022 – кращі серіали:
У номінації кращий режисер перемогу здобув Джейн Кемпіон, який працював над драмою "Влада пса".
Кращою визнали композицію Біллі Айліш "No Time To Die", яка прозвучала у фільмі "007: Не час помирати".
У номінації краща оригінальна музика перемогу здобула музика до "Дюни", написана німецьким композитором Гансом Циммером.
- Кращий драматичний серіал – "Спадкоємці" - 3 сезон;
- Кращий комедійний серіал – "Хитрощі".