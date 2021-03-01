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Золотий Глобус 2021: Хто переміг у кінономінаціях

Вчера, 18:56
Nomadland - кращий фільм року - фото 1
Nomadland - кращий фільм року

Церемонія Золотий Глобус 2021 пройшла в форматі онлайн, переможці 78-й церемонії премії голівудської Асоціації іноземної преси - на БЕЗ ТАБУ.

«Золотий глобус» у номінації «Кращий драматичний фільм року» отримала стрічка «Земля кочівників» (Nomadland), а її авторка Хлоя Чжао удостоєна премії за кращу режисерську роботу.

Золотий Глобус 2021: Хто переміг у телевізійних номінаціях

Кращими акторами в драматичних фільмах визнані Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей») і посмертно Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу»).

Фільм «Борат-2» виграв у номінації «Краща комедія або мюзикл». Виконавець головної ролі Саша Барон Коен отримав приз за кращу комедійну роль в цій картині.

Краща жіноча роль у комедії або мюзиклі на рахунку Розамунд Пайк (фільм «Аферистка»).

Призи за кращі ролі другого плану отримали Деніел Калуя ( «Іуда і чорний месія») і Джоді Фостер ( «Маврітанець»).

Нагороди за кращий сценарій удостоєний Аарон Соркін ( «Суд над чиказької сімкою»).

Кращим анімаційним фільмом визнано стрічку «Душа», а кращим фільмом іноземною мовою - «Мінарі».

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Золотой Глобус 2021 Розамунд Пайк Чедвик Боузман Новини Украина
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