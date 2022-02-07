Золота малина 2022: хто претендує на звання найгіршого кіноробу року

ЛеБрон в очікуванні нового трофею

Оголошені цьогорічні номінанти сатиричної кінопремії «Золота малина», яка вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві.

Рекордну кількість номінацій (дев’ять) цього року отримав фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix.

По п’ять номінацій отримали стрічки "Карен" та "Жінка у вікні", фільми "Космічний джем: нові легенди" та "Дорогий Еван Гансен"– чотири, "Нескінченність" - три.

Серед акторів та акторок, номінованих на «Золоту малину» - Джаред Лето, Марк Волберг, Емі Адамс, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мел Гібсон та інші.

Основний список виглядає так:

Найгірший фільм:

"Діана: Мюзикл"

"Нескінченність"

"Карен"

"Космічний джем: Нові легенди"

"Жінка у вікні"

Найгірший актор:

Скотт Іствуд ("Небезпечний")

Роу Гартрампф ("Діана: Мюзикл")

ЛеБрон Джеймс ("Космічний джем: Нові легенди")

Бен Платт ("Дорогий Еван Гансен")

Марк Волберг ("Нескінченність")

Найгірша акторка:

Емі Адамс ("Жінка у вікні")

Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Опівночі у високій траві")

Терін Меннінг ("Карен")

Рубі Роуз ("Янгол помсти")

Найгірша акторка другого плану:

Емі Адамс ("Дорогий Еван Гансен")

Софі Куксон ("Нескінченність")

Ерін Дейві ("Діана: Мюзикл")

Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")

Терін Меннінг ("Все до останнього")

Найгірший актор другого плану:

Бен Аффлек ("Остання дуель")

Нік Кеннон ("Поганці")

Мел Гібсон ("Небезпечний")

Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")

Джаред Лето ("Дім Gucci")

Найгірший режисер:

Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")

Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Гансен")

Коук Деніелс ("Карен")

Ренні Гарлін ("Поганці")

Джо Райт ("Жінка у вікні")

Найгірший сценарій:

"Діана: Мюзикл"

"Карен"

"Жінка у вікні"

"Поганці"

"Афера Олівера Твіста"

Крім цього актору Брюсу Віллісу цьогоріч присвятили окрему категорію – «Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року». Сюди ввійшли стрічки: "Американська облога", "Злочинний квест", "Зоряний рубіж", "Глухий кут", "Фортеця", "Опівночі у високій траві", "За межею життя" та "Вижити в грі".

«Золота малина» є своєрідним антиподом кінопремії «Оскар». Показово, що за традицією номінанти «Золотої малини» оголошуються за день до оголошення оскарівських номінантів, лауреати — відповідно в переддень офіційної церемонії вручення «Оскарів», тобто 26 березня.