Золота малина 2022: хто претендує на звання найгіршого кіноробу року
Оголошені цьогорічні номінанти сатиричної кінопремії «Золота малина», яка вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві.
Рекордну кількість номінацій (дев’ять) цього року отримав фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix.
По п’ять номінацій отримали стрічки "Карен" та "Жінка у вікні", фільми "Космічний джем: нові легенди" та "Дорогий Еван Гансен"– чотири, "Нескінченність" - три.
Серед акторів та акторок, номінованих на «Золоту малину» - Джаред Лето, Марк Волберг, Емі Адамс, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мел Гібсон та інші.
Основний список виглядає так:
Найгірший фільм:
- "Діана: Мюзикл"
- "Нескінченність"
- "Карен"
- "Космічний джем: Нові легенди"
- "Жінка у вікні"
Найгірший актор:
- Скотт Іствуд ("Небезпечний")
- Роу Гартрампф ("Діана: Мюзикл")
- ЛеБрон Джеймс ("Космічний джем: Нові легенди")
- Бен Платт ("Дорогий Еван Гансен")
- Марк Волберг ("Нескінченність")
Найгірша акторка:
- Емі Адамс ("Жінка у вікні")
- Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")
- Меган Фокс ("Опівночі у високій траві")
- Терін Меннінг ("Карен")
- Рубі Роуз ("Янгол помсти")
Найгірша акторка другого плану:
- Емі Адамс ("Дорогий Еван Гансен")
- Софі Куксон ("Нескінченність")
- Ерін Дейві ("Діана: Мюзикл")
- Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")
- Терін Меннінг ("Все до останнього")
Найгірший актор другого плану:
- Бен Аффлек ("Остання дуель")
- Нік Кеннон ("Поганці")
- Мел Гібсон ("Небезпечний")
- Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")
- Джаред Лето ("Дім Gucci")
Найгірший режисер:
- Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")
- Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Гансен")
- Коук Деніелс ("Карен")
- Ренні Гарлін ("Поганці")
- Джо Райт ("Жінка у вікні")
Найгірший сценарій:
- "Діана: Мюзикл"
- "Карен"
- "Жінка у вікні"
- "Поганці"
- "Афера Олівера Твіста"
Крім цього актору Брюсу Віллісу цьогоріч присвятили окрему категорію – «Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року». Сюди ввійшли стрічки: "Американська облога", "Злочинний квест", "Зоряний рубіж", "Глухий кут", "Фортеця", "Опівночі у високій траві", "За межею життя" та "Вижити в грі".
«Золота малина» є своєрідним антиподом кінопремії «Оскар». Показово, що за традицією номінанти «Золотої малини» оголошуються за день до оголошення оскарівських номінантів, лауреати — відповідно в переддень офіційної церемонії вручення «Оскарів», тобто 26 березня.