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Золота малина 2022: хто претендує на звання найгіршого кіноробу року

Вчера, 21:18
ЛеБрон в очікуванні нового трофею - фото 1
ЛеБрон в очікуванні нового трофею

Оголошені цьогорічні номінанти сатиричної кінопремії «Золота малина», яка вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві.

Рекордну кількість номінацій (дев’ять) цього року отримав фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix.

По п’ять номінацій отримали стрічки "Карен" та "Жінка у вікні", фільми "Космічний джем: нові легенди" та "Дорогий Еван Гансен"– чотири, "Нескінченність" - три.

Серед акторів та акторок, номінованих на «Золоту малину» - Джаред Лето, Марк Волберг, Емі Адамс, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мел Гібсон та інші.

Основний список виглядає так:

Найгірший фільм:

  • "Діана: Мюзикл"
  • "Нескінченність"
  • "Карен"
  • "Космічний джем: Нові легенди"
  • "Жінка у вікні"

Найгірший актор:

  • Скотт Іствуд ("Небезпечний")
  • Роу Гартрампф ("Діана: Мюзикл")
  • ЛеБрон Джеймс ("Космічний джем: Нові легенди")
  • Бен Платт ("Дорогий Еван Гансен")
  • Марк Волберг ("Нескінченність")

Найгірша акторка:

  • Емі Адамс ("Жінка у вікні")
  • Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")
  • Меган Фокс ("Опівночі у високій траві")
  • Терін Меннінг ("Карен")
  • Рубі Роуз ("Янгол помсти")

Найгірша акторка другого плану:

  • Емі Адамс ("Дорогий Еван Гансен")
  • Софі Куксон ("Нескінченність")
  • Ерін Дейві ("Діана: Мюзикл")
  • Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")
  • Терін Меннінг ("Все до останнього")

Найгірший актор другого плану:

  • Бен Аффлек ("Остання дуель")
  • Нік Кеннон ("Поганці")
  • Мел Гібсон ("Небезпечний")
  • Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")
  • Джаред Лето ("Дім Gucci")

Найгірший режисер:

  • Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")
  • Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Гансен")
  • Коук Деніелс ("Карен")
  • Ренні Гарлін ("Поганці")
  • Джо Райт ("Жінка у вікні")

Найгірший сценарій:

  • "Діана: Мюзикл"
  • "Карен"
  • "Жінка у вікні"
  • "Поганці"
  • "Афера Олівера Твіста"

Крім цього актору Брюсу Віллісу цьогоріч присвятили окрему категорію – «Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року». Сюди ввійшли стрічки: "Американська облога", "Злочинний квест", "Зоряний рубіж", "Глухий кут", "Фортеця", "Опівночі у високій траві", "За межею життя" та "Вижити в грі".

«Золота малина» є своєрідним антиподом кінопремії «Оскар». Показово, що за традицією номінанти «Золотої малини» оголошуються за день до оголошення оскарівських номінантів, лауреати — відповідно в переддень офіційної церемонії вручення «Оскарів», тобто 26 березня.

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ЛеБрон Джеймс Брюс Уиллис Эми Адамс Меган Фокс Марк Уолберг Джаред Лето Бен Аффлек Кино Новости кино
Укрінформ
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