Знову можна шастати: Київ послаблює карантин
З 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження — відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку.
Про це заявив на брифінгу у середу мер столиці Віталій Кличко.
"Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із "червоної" зони", - сказав Кличко.
З 1 травня весь наземний громадський транспорт та метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. Але з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил.
Щоб буде працювати з 1/05:
- весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)
- заклади торгівлі
- торгово-розважальні центри
- ринки
- ярмарки
- заклади громадського харчування
- спортивні зали та фітнес-центри
- Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси)
5 травня запрацюють дитячі садочки та школи й нарешті закінчиться "каторга" для батьків.
Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
"Але закликаю жителів столиці користуватися громадським транспортом тільки в разі нагальної потреби", - наголосив Кличко.
За його словами, з суботи також відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.
"Втім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо, якщо ситуація знову погіршиться, - нових обмежень не уникнути!", - наголосив мер Києва.
Також відновлять роботу і Центри надання адміністративних послуг, але вони прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.
Суворий локдаун у Києві було запроваджено 5 квітня - таким чином, кияни майже місяць були в ізолції.