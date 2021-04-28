Знову можна шастати: Київ послаблює карантин

Кличко дає команду / Скриншот відео

З 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження — відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку.

Про це заявив на брифінгу у середу мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із "червоної" зони", - сказав Кличко.

З 1 травня весь наземний громадський транспорт та метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. Але з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил.

Щоб буде працювати з 1/05:

весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)

заклади торгівлі

торгово-розважальні центри

ринки

ярмарки

заклади громадського харчування

спортивні зали та фітнес-центри

Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси)

5 травня запрацюють дитячі садочки та школи й нарешті закінчиться "каторга" для батьків.

Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

"Але закликаю жителів столиці користуватися громадським транспортом тільки в разі нагальної потреби", - наголосив Кличко.

За його словами, з суботи також відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

"Втім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо, якщо ситуація знову погіршиться, - нових обмежень не уникнути!", - наголосив мер Києва.