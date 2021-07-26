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Зірка серіалу "Папаньки" влаштували п'яний дебош у центрі Києва

11:54
Андрій Фединчик влаштував жерсть - фото 1
Андрій Фединчик влаштував жерсть / Інстаграм

Зірка серіалу "Папаньки" Андрій Фединчик в неадекватному стані влаштував бійку. се почалося з неакуратної їзди Фединчика на самокаті.

Актор театру, телебачення і кіно Андрій Федінчик спровокував бійку в Подільському районі Києва.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Київ оперативний".

"Цей злий мужик їхав зіг-загами дорогою на електросамокаті. Йому дуже не сподобалося, що йому сигналять - підбіг до машини і почав водія витягувати через вікно, а той йому бризнув балончиком в обличчя.

Людина була неадекватна, дуже обурювалась, як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою. До речі, звуть його Андрій Фединчик - це наш український актор (чоловік Наталії Денисенко)", - йдеться в повідомленні.

На відео з місця подій можна бачити, що чоловік з голим торсом поводиться агресивно і намагається спровокувати бійку. Інший фрагмент відео демонструє, що він все ж вдарив свого опонента. Кілька людей заламали його, і судячи з усього, намагалися заспокоїти.

У коментарях до відео опублікували скріншот листування в месенджері, на якому Наталія Денисенко вибачається за дії свого чоловіка. За її словами, Фединчик переживає важкий етап у житті і під час інциденту не розумів, що робить. У своїх сторіз в Instagram Денисенко не згадує інцидент прямо, але зізнається, що в її житті сталася якась неприємність.

Зірка серіалу 'Папаньки' влаштували п'яний дебош у центрі Києва - фото 208622

Дописи дружини Фединчика

Зірка серіалу 'Папаньки' влаштували п'яний дебош у центрі Києва - фото 208623

Фединчик відомий кіноактор, грав у таких фільмах як "Крути 1918"," Чорний ворон", серіалах" Папаньки", "Проти течії" та інших.

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