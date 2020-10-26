Зимняя резина для авто и ее характеристики

22:46 26 октября,

С наступлением холодов каждый автолюбитель начинает подумывать о покупке зимней резины. До того, как выбрать резину, специалисты рекомендуют провести предварительный осмотр имеющихся вариантов.

К примеру, начинается проверка со значения глубин протектора, которые должны быть не меньше 4 мм. Если на нем есть заметные дефекты, то их следует поменять, так как ездить на таком автомобиле просто опасно.

Дополнительные рекомендации

Для авто, которое эксплуатируется в больших городах, особенно в южных регионах, отлично подойдет зимняя резина среднеевропейского формата. На таких моделях отсутствуют шипы, но есть ламели, установленные в шахматном распорядке, да рисунок протектора - ассиметричный. Такая конструкция увеличивает устойчивость автомобиля на дороге, особенно при мокром снеге.

Для регионов, переживающих суровый климат, идеально подойдет зимняя резина с шипами. ТС, оснащенное данными покрышками, получат хорошую цепкость с дорогой, за счет чего увеличивается качество управления на льду. Шипы облегчают работу ТС, и помогают автомобильным системам таким, как:

антиблокировочной тормозной системе;

противобуксовочной системе;

курсовой системе, стабилизирующей действие шин.

Особенности выбора

Немаловажным фактором принято считать форму шипов:

Округленные типы увеличивают управляемость транспортного средства. Острые варианты повышают устойчивость на мерзлой дороге.

Решив приобрести зимнюю резину с шипами, каждый должен понимать, что используя их маневренность автомобиля, заметно ухудшается, особенно на мокром и сухом асфальте. Также появляется неприятный шум в салоне. Ценителям туризма по разным странам нежелательно использовать шипованую резину, так как в некоторых государствах они запрещены.

Что следует знать?

При использовании с учетом всех требований и своевременной смене резины, покрышки еще долгое время прослужат, и будут радовать, принося экономию семейному бюджету. Те, кто прекрасно знает, как эксплуатировать летние шины с литыми дисками, то они также могут рекомендовать, что зимнюю резину следует устанавливать только на штамповки. Это позволяет избежать бортирования колес. К примеру, притертые покрышки постоянно подвергаются износу, но они надежны при больших скоростях.

Эксперты запрещают использовать зимнюю резину в летнее время, так как в составе покрышки есть каучук. При плюсовой температуре данное вещество начинает терять жесткость, за счет чего снижается скорость торможения, да и увеличивается весь тормозной путь, а авто может стать полностью неуправляемой, особенно при большой влажности.

Чтобы сделать только правильный выбор, достаточно обратиться за помощью к специалистам, хотя самостоятельный выбор возможен в том, случае, если водитель прекрасно понимает, каким последствиям чревата неправильная подборка зимней резины. В любом случае можно воспользоваться рекомендациями специалистов у нас на сайте.