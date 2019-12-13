Зима в мегаполисе: как подобрать уход для лица

Зимой за кожей лица нужно усиленно следить

Сумасшедший ритм большого города делает кожу капризной и требовательной: то беспокоят внезапно возникшие раздражения, то никак не удается скрыть сухость.

Такие проблемы часто появляются зимой, когда температура опускается ниже 0. Тогда как же помочь эпидермису адаптироваться к похолоданиям и уберечь его от сильных морозов? Об этом мы сегодня вам и расскажем.

Добавляем салонные процедуры

С наступлением холодов самое время посетить любимый салон и подробнее расспросить своего косметолога о сезонных ритуалах красоты. Например, о пилинге. Его действие направлено на удаление омертвевших клеток и выравнивание рельефа, а еще вы избавитесь от высыпаний и предотвратите появление новых недостатков.

Удачно дополнит ежедневный уход мезотерапия. Как проходит лечение: под верхний слой эпидермиса вводят субстанцию, которая насыщает его активными микроэлементами и витаминами. Это способствует разглаживанию морщинок, возобновлению естественного цвета лица.

Также полезно записаться на сеанс массажа. Кожа после такой терапии обретает тонус, становится шелково гладкой и в 2-3 раза эффективнее принимает действие лечебной\косметической продукции.

Избавляемся от неподходящих бьюти-продуктов

Покажите вашу косметичку, и мы скажем, правильный ли у вас уход. Предлагаем сразу же отложить агрессивное очищающее средство для лица, заменив его мягкой пенкой или гелем по типу кожи (желательно без SLS и сульфатов, конечно же). А еще давайте заглянем в составы. Если уходовые продукты содержат высокий уровень этилового спирта, то назначьте им встречу где-то через полгодика, летом, когда будет необходимо радикальное матирование или подсушивание. Скрабы тоже стоит на время забыть или использовать их как можно реже. Профессионалы говорят, что, удаляя омертвевшие частицы таким способом, вы рискуете получить раздражение и обморожение кожного покрова.

Выбираем правильные средства

Снег или сильные порывы ветра часто вызывают неприятный зуд на лице. Справиться с такой неприятностью поможет уходовая косметика с пленкообразующими веществами и антиоксидантами - они нежно обволакивают кожу, создавая необходимую защиту. И не забывайте, что лучшее спасение от сухости в любое время года - это хороший крем для лица, увлажняющий и питательный. Замечательно, если он будет с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, натуральных масел, силиконов и глицерина. Но есть важный нюанс в использовании. Наносить крем лучше вечером или хотя бы за 1 час до выхода на улицу, иначе могут возникнуть шелушения, которые ничем не скрыть.

Как видите, даже в режиме нон-стоп легко справиться с недостатками. Нужно всего лишь подобрать подходящие средства для лица и не забывать о дополнительных процедурах.

Любите себя, и тогда кожа отблагодарит вас красотой и здоровьем!