Журналисты показали дом Рябошапки во Франции за почти 600 тысяч евро (ФОТО)

Журналисты нашли дом жены Рябошапки в коммуне Ла-Ванзено

Официальная жена генерального прокурора Украины Олеся Бартовщук работает в Европейском суде по правам человека и заодно присматривает за тремя сыновьями-французами. Живет семейство Рябошапки в коммуне Ла-Ванзено в 23 километрах от Страсбурга.

Из этого домика в уютном небольшом городке жене Рябошапки удобно добираться на работу.

Согласно е-декларации главы ОГП, недвижимость площадью 145 квадратных метров была куплена его женой за два кредита, а отвалили за нее без малого 510 тысяч евро и 81 тысячу евро.

Прописаны в доме, расположенном на улице Садовой, и дети генпрокурора - Тимур, Лука и Марк.

Присудабеный участок у дома очень скромный - всего четыре сотки, а само жилье жены прокурора представляет собой двухэтажное строение с гаражом и закрытым от посторонних глаз двором.

Именно здесь, судя по всему, и будет жить "абсолютно свой прокурор" Зеленского после своей отставки, когда такая настанет. Правда, скорее всего, уволят Рябошапку не скоро. По крайней мере, слухи о своем уходе после встречи с президентом у офисе генпрокурора развеяли. Мол, недовольство Зеленского, возможно, и было, но речи о лишении главы ОГП являются несоответствующими действительности.

Как известно, работа всего офиса генпрокурора до и после реформирования с приходом туда Рябошапки стала совсем уж никудышней: из-за переаттестации Украина лишилась пять лет работающих с иностранными коллегами над делом MH17 прокуроров, за "преступления прошлой власти" обещавшие "сажать по весне" никого не приговорили, зато подчиненные главы ОГП умудрились подписать подозрения фигурантам дела Шеремета, хотя доказательств их причастности фактически не существует.