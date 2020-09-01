Журналисты поймали кандидата в мэры Киева Верещук на незнании города (ВИДЕО)

Верещук не знает Киева

В понедельник, 31 августа, работники "Громадського" отправились на сходку "Слуг народа" с четкой целью - показать неспособность Ирины Верещук управлять столицей.

И хотя потенциальная эффективность нардепа, которую выдвинули кандидатом в мэры Киева с формулировкой "в Раве-Русской смогла", находится где-то в районе нуля, представители СМИ решили донести это избирателям в своем стиле.

Для того, чтобы у людей сложилось впечатление о невозможности выбора кандидатши от "Слуг", ей задали вопрос на знание не проблем столицы, а ее географии.

- Как отсюда проехать на Приорку? - спросил журналист, подбежавший к счастливой Верещук после съезда партии.

Услышав явно незнакомое для себя название исторической местности, политик начала извиваться как уж на сковородке, заявив, что "не хочет сегодня об этом разговаривать". Секунду спустя нардеп решила устроить экскурс в историю развития общественного транспорта, а также о том, что ему требуются реформы.

Приорка, о которой журналисты спрашивали нардепа, находится в Подольском районе столицы и является частью Куреневки. О том, что это за район, не знают практически все приезжие. Впрочем, возможно, претенденту на пост мэра не знать об этом стыдно.