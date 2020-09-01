Владимир Зеленский Витольд Фокин Карантин в Украине Танці з зірками Конституционный суд Беларусь война на Донбассе Досье

Журналисты поймали кандидата в мэры Киева Верещук на незнании города (ВИДЕО)

15:00
Верещук не знает Киева - фото 1
Верещук не знает Киева

В понедельник, 31 августа, работники "Громадського" отправились на сходку "Слуг народа" с четкой целью - показать неспособность Ирины Верещук управлять столицей.

И хотя потенциальная эффективность нардепа, которую выдвинули кандидатом в мэры Киева с формулировкой "в Раве-Русской смогла", находится где-то в районе нуля, представители СМИ решили донести это избирателям в своем стиле.

"Слуга народа" выставила ноунеймов на местные выборы

Для того, чтобы у людей сложилось впечатление о невозможности выбора кандидатши от "Слуг", ей задали вопрос на знание не проблем столицы, а ее географии.

- Как отсюда проехать на Приорку? - спросил журналист, подбежавший к счастливой Верещук после съезда партии.

Услышав явно незнакомое для себя название исторической местности, политик начала извиваться как уж на сковородке, заявив, что "не хочет сегодня об этом разговаривать". Секунду спустя нардеп решила устроить экскурс в историю развития общественного транспорта, а также о том, что ему требуются реформы.

Приорка, о которой журналисты спрашивали нардепа, находится в Подольском районе столицы и является частью Куреневки. О том, что это за район, не знают практически все приезжие. Впрочем, возможно, претенденту на пост мэра не знать об этом стыдно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ирина Верещук Партия Слуга народа Киев нардеп Местные выборы 2020 Новости Украина
Громадське
Другое на тему
Павла Вовка сегодня могут отстранить - фото 1
В НАБУ показали доказательства преступных связей судьи Вовка с Высшим советом правосудия
14:00
Первая школа Киева уже ушла на карантин - фото 1
В Киеве уже закрыли на карантин одну школу
12:40
Вместе с минималкой вырастут доходы Пенсионного фонда и взносы в бюджет - фото 1
В Украине подняли минимальную зарплату и увеличили налоги
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00