Жителям ОРДЛО с российскими паспортами запретят выезд в страны ЕС

Российские паспорта сделают жизнь "дырявых" еще хуже

В Европейской комиссии хотят усложнить жизнь гоняющимся за гражданством страны-террориста украинцам, которые живут в "ДНР" и "ЛНР". Правда, фейковые паспорта выдают в основном пособникам Кремля, поэтому за границу они кататься и без того не собираются.

Тем не менее, в Евросоюзе все же хотят запретить въезд в страны шенгенской зоны.

С таким предложением выступили уже представители семи государств-членов ЕС, о чм заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, члены Еврокомиссии изучают, возможность бана недорусских на границах ЕС.

Примечательно, что юридически жители оккупированной части Донбасса являются гражданами Украины, а, стало быть, могут без проблем гонять в Евросоюз при наличии биометрики. А вот при получении документов с двуглавым орлом возможности легально бывать где-либо, кроме России и квазиобразований они могут быть лишены.

"Послы ЕС обсудили выдачу российских паспортов на востоке Украины. Семь государств-членов хотят санкций, но путь к достижению единогласия долгий. Однако они поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - написал Йозвяк.