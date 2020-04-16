Жители Мариуполя штурмом взяли супермаркет, полиция открыла дело – ВИДЕО

Жители Мариуполя штурмом взяли супермаркет, полиция открыла дело – ВИДЕО

В четверг, 16 апреля, в Мариуполе торговая сеть "Грация" начала распродажу в честь открытия нового магазина. Местные жители пошли на штурм.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Около 200 человек попытались одновременно войти в магазин. Необходимая дистанция при этом не соблюдалась; к тому же у многих покупателей отсутствовали маски.

На место прибыла полиция и призвала присутствующих соблюдать дистанцию, однако эта просьба была проигнорирована. На данный момент правоохранители опрашивают посетителей. По факту происшествия открыто уголовное дело ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" ч. 1 ст. 325 УКУ).

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом, подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание", - прокомментировал произошедшее глава НПУ Игорь Клименко.

Напомним, после закрытия рынков из-за пандемии коронавируса, многие супермаркеты резко взвинтили цены на продукты. Формальным поводом для дороговизны товаров стал "рост затрат на производство продукции". Однако АМКУ не особо поверил в силу подобных доводов и начал проверку.