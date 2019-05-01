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Жителей ОРДЛО лишат украинского гражданства: названо условие

01 мая, 16:00
Жителей ОРДЛО лишат украинского гражданства: названо условие - фото 1
Жителей ОРДЛО лишат украинского гражданства: названо условие

Жителей неподконтрольных территорий лишат украинского гражданства. Но есть одно условие.

Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение

Об этом заявил замминистра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

"Конституция Украины предусматривает, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что ранее идею о выдаче гражданства жителям ОРДЛО высказал главарь РФ Владимир Путин. А а за словами последовали и действия.

Так, в Новошахтинске (Ростовская обл., РФ) открыли первый центр по выдаче российских паспортов т.н. гражданам "ЛНР".

Об этом пишут РосСМИ.

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц "ЛНР". По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - заявил представитель главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По словам чиновника, соискатели гражданства из "ЛНР" теперь не должны предоставлять вид на жительство и разрешение на временно проживание. Причем луганчанам даже не нужно ездить для оформления в Россию: доставкой документов в РФ занимается уполномоченное лицо боевиков.

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека",, - рассказал замначальника управления миграционной службы Луганды Руслан Найда.

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