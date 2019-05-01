Жителей ОРДЛО лишат украинского гражданства: названо условие

16:00 01 мая,

Жителей ОРДЛО лишат украинского гражданства: названо условие

Жителей неподконтрольных территорий лишат украинского гражданства. Но есть одно условие.

Об этом заявил замминистра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

"Конституция Украины предусматривает, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что ранее идею о выдаче гражданства жителям ОРДЛО высказал главарь РФ Владимир Путин. А а за словами последовали и действия.

Так, в Новошахтинске (Ростовская обл., РФ) открыли первый центр по выдаче российских паспортов т.н. гражданам "ЛНР".

Об этом пишут РосСМИ.

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц "ЛНР". По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - заявил представитель главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По словам чиновника, соискатели гражданства из "ЛНР" теперь не должны предоставлять вид на жительство и разрешение на временно проживание. Причем луганчанам даже не нужно ездить для оформления в Россию: доставкой документов в РФ занимается уполномоченное лицо боевиков.

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека",, - рассказал замначальника управления миграционной службы Луганды Руслан Найда.