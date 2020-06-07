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Жить не на что: нардеп задекларировал 158 квартир в Киеве и 150 миллионов наличкой

13:00
Виктор Мялик оказался владельцем 158 квартир - фото 1
Виктор Мялик оказался владельцем 158 квартир

Член депутатской группы "За будущее", работающий в комитете Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виктор Мялик оказался едва ли не гривневым миллиардером.

В своей е-декларации за 2019 год он указал просто невероятное количество недвижимости - 158 квартир в Софиевской Борщаговке общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.

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Нардепу также принадлежат места для парковок, гаражи и земельные участки, которые оцениваются в баснословные суммы. При этом доходы Мялика за депутатский период можно считать совсем уж мизерными на фоне общих богатств. С момента получения мандата он получил 314 тысяч гривен зарплаты. Супруга же нардепа, работая в его занимающейся строительством фирме, и вовсе получила крохи - 29 тысяч 100 гривен. При этом катается она на новеньком Porsche Cayenne 2018-го года и на четырехлетнем "Мерседесе". Обошлись они семье Мялика в общей сложности в 8,6 миллиона гривен.

Супруги, как следует из е-декларации, живут за счет сдачи имущества в аренду: официальные доходы нардепа от этой деятельности составили несколько миллионов.

Кроме того, в "ПриватБанке" у Мялика лежат три с лишним миллиона гривен. Но вот наличными нардеп хранит куда больше - 150 лямов в национальной валюте и еще миллион - в долларах.

Огромное количество квартир, стоимость которых просто огромна, нардеп поясняет тем, что ему нужно на что-то жить, поэтому он "вынужден сдавать недвижимость", которая появилась у него благодаря занятию строительством. При этом Мялик невразумительно отмазывается, мол, на самом деле у него не 158 квартир, а намного меньше - "всего" 37. Остальные он якобы продал в рассрочку, поэтому юридически еще считается их владельцем.

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нардеп Е-декларирование За майбутнє строительство недвижимость Новости
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