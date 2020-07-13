Женские балетки. Что диктует мода?

В последнее время балетки стали занимать особую роль в гардеробе современных девушек. И не удивительно, ведь эта мягкая удобная обувь без каблука, в которой получится и одновременно отдохнуть и создать стильный лук.

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Балетки — тренд модного сезона 2020

Это по-настоящему универсальный предмет гардероба, который можно сочетать с одеждой практически любого стиля. Отсутствие каблука делает их очень удобными, поэтому надеть их можно на работу, пешую прогулку с детьми или друзьями. Кроме того, это очень компактная обувь, которую сможете легко положить в практически любую дамскую сумочку. Поэтому вы всегда можете появиться на мероприятии в образе гламурной дамы на высоких каблуках и потом просто переобуться в более удобную обувь.

При выборе балеток необходимо учитывать некоторые нюансы. Девушкам с размером ноги 39 и больше не стоит покупать модели с острым носком. В этом случае нога будет выглядеть еще больше, отдавайте предпочтение закругленной форме. Что же насчет цветового оформления, оно может быть какими угодно. Очень стильно и молодежно смотрятся яркие модели, туфли же пастельных тонов — женственная обувь.

Топ-7 женских моделей балеток

Несмотря на кажущуюся простоту, эта обувь может быть весьма разнообразной и стильной. Рассмотрим же какие варианты сегодня находятся на пике моды.

Самые популярные балетки:

со шнуровкой. Такие модели смотрятся оригинально и шикарно. Многие знаменитые дизайнеры пополняют свои коллекции именно такими вариантами балеток. Они отлично сочетаются с джинсами, юбками, шортами и имеют все шансы стать главной изюминкой лука;

прозрачные варианты, способные наполнить образ легкостью и непринужденностью. Для создания таких моделей используют прозрачные вставки из пластика. Это достаточно оригинальное сочетание, получившее огромную популярность среди ведущих модниц страны;

с завязками. Такие модели идентичны вариантам со шнуровкой, только если в первом случае используется исключительно тоненький шнурок, то здесь это может быть широкие шелковые тесемки или тонкие шнурки. Эти модели очень схожи с пуантами и придадут образу особой изысканности и женственности;

на небольших каблуках. В классическом варианте такая обувь должна быть на тонкой подошве, но сегодня можно встретить и модели на невысоком каблучке. Они также гармонично сочетаются с одеждой любого стиля и подчеркнут женственность своей обладательницы;

с декором. Сегодня на пике моды находятся цепи и пряжки. Известные мировые бренды пополняют свои коллекции такими вариантами балеток. Причем декор может быть довольно массивным;

лаковые модели, ставшие настоящим трендом этого сезона. Такие “тапочки” станут отличным дополнением нежного романтичного лука, если сочетать их с расклешенным сарафаном в стиле кантри. А разнообразие цветов позволит подобрать модель как для нежной натуры, так и женщины вамп;

лаковые модели, ставшие настоящим трендом этого сезона. Такие “тапочки” станут отличным дополнением нежного романтичного лука, если сочетать их с расклешенным сарафаном в стиле кантри. А разнообразие цветов позволит подобрать модель как для нежной натуры, так и женщины вамп; с острым носком. Очень эффектная обувь, которая идеально будет сочетаться с деловым нарядом, нежным сарафаном или джинсовыми шортами. Но она визуально увеличивает ногу на 1-1,5 размера, поэтому их следует выбирать только обладательницам небольших ножек.

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