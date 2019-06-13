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Жена замглавы СБУ Баканова - гражданка России

12:00
Лейтенант Баканов женат на россиянке - фото 1
Лейтенант Баканов женат на россиянке

После того, как общественности стало известно о том, что супруга назначенного Зеленским первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова владеет российским паспортом, лейтенант решил использовать государственные ресурсы для пояснения ситуации.

На официальной странице СБУ опубликовали обращение Баканова к народу, в котором он подтвердил (а куда деваться?) наличие российского гражданства у жены.

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Причем сделал он это в немного зашкваристой форме, пояснив, что Оксана Баканова не получила украинское гражданство с 1998 года. А это просто невозможно, с какими бы бюрократическими сложностями семье основателя "Квартала" не пришлось бы столкнуться. Судя по всему, жена временно исполняющего обязанности главы СБУ попросту не хотела отказываться от российского паспорта. Даже после начала войны на Донбассе.

"Моя жена - украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в ВУЗ на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато с 1998 года он живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - сказано на странице СБ в соцсети.

Более того, Баканов заявил, что его супруга стала бы гражданкой Украины только в том случае, если бы у них "был номер телефона президента". Видимо, лейтенант намекал на то, что решение по выдаче паспортов должен был принимать лично глава государства. А поскольку подобных преференций до выбора Зеленского у него не было, жена и оставалась россиянкой.

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Иван Баканов Владимир Зеленский Россия терроризм война на Донбассе гражданство Новости Украина
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