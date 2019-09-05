Жемчужину ТВ-империи Медведчука лишат лицензии

Шуфрич и Рабинович не смогли спасти канал Медведчука от обструкции / фото - Сергей Мазур

В четверг, 5 сентября, в Киеве состоялось заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Главным вопросом было - до каких пор украинский телеэфир будет отравлять канал Виктора Медведчука Newsone.

Нацсовет рассмотрел антиукраинскую деятельность Newsone и постановил, что далее так продолжаться не может. В итоге было решено, что канал Виктора Медведчука нужно лишить лицензии на вещание за разжигание национальной и религиозной ненависти (достаточно мягкая формулировка для оценки работы Newsone).

Правда, сделать это будет не так просто. Дело в том, что есть достаточно сложная процедура лишения лицензии и закрытия телеканала - Нацсовет должен обратиться в суд, который должен будет принять решение. Пропагандисты из команды Медведчука могут при этом оспаривать решение и подавать апелляции в суды других инстанций, прикрываясь "свободо слова", главой профильного комитета Верховной Рады - Нестором Шуфричем (он вместе с Вадимом Рабиновичем, кстати, был на заседании и пытался устроить скандал), а также кумом Медведчука - Путиным, который уже поспешил сделать смешное заявление о давлении на оппозицию в Киеве (звучит дико на фоне того, как издеваются над плюшевыми и полностью лояльными Кремлю оппозиционерами в России).

Под Нацсоветом в четверг было жарко

Отметим, что Нацсовет принял решение только по одному каналу из орбиты Виктора Медведчука, а ведь кроме Newsone у кума Путина в обойме есть еще и канал 112 Украина и ZIK.

Также вызывает недоумение, почему на антиукаинский канал обратили внимание только сейчас.

Отметим, что пока Нацсовет заседал под окнами проходил митинг, собрались сторонники и противники канала. Причем, симпатики Медведчука были более организованы - у них были списки и абонплата за посещения мероприятия.