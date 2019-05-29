Ждем сигнала от Зеленского: убийца украинцев из Совфеда РФ хочет перезагрузки отношений

Матвиенко хочет дружбы с Украиной

В среду, 29 мая, главарь российского Совета Федераций Валентина Матвиенко, которая так ярко топила за выдачу разрешния Путину отправить войска в Украину в марте 2014-го, заговорила о восстановлении отношений с нашей страной.

Рожденная в селе Хмельницкой области террористка сегодня рассказала, как "Москва хочет наладить сотрудничество с Киевом". В этом якобы "заинтересованы и в Украине".

Пособница Путина, радовавшаяся гибели украинцев, без обиняков намекнула, что руководство страны-агрессора ждет сигнала о начале новой вехи в отношениях между государствами.

- Мы ожидаем от Владимира Зеленского и нового состава парламента желания урегулировать ситуцаию. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли, и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше, - обратилась к шестому президенту Украины Матвиенко.

Впрочем, большие надежды путинские оккупанты полагают не только на самого Зеленского, но и на нардепов будущего, девятого созыва Верховной Рады. Именно парламентарии, как считает главарь Совфеда, могут "изменить позицию Киева после грядущих выборов".

В принципе, предложения развернуть курс Украины от стремления в ЕС в сторону России от наших политиков вполне можно ожидать. Не смотря на декларируемые Зеленским патриотические ценности, состав его партии еще не определен.

А туда могут набиться бывшие рыги и прочие совершенно не проукраинские деятели. Кроме того, согласно рейтингам партий, в Раду пройдет немалое количество регионалов из "Оппозиционной платформы - "За Жизнь", теоретически готовые к вхождению в коалицию с кем угодно представители "Батькивщины", а также политики из партии "Сила и честь" Игоря Смешко, которого называют проектом Медведчука.