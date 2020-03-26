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Жадная и ненавидящая Украину MARUV не может вернуться из России (ВИДЕО)

17:00
Марув не может вернуться в Украину из России - фото 1
Марув не может вернуться в Украину из России

Певичка ртом Анна Корсун забилась в припадке ненависти к сотрудникам консульства в Москве, которые "недостаточно ей помогают" для возвращения на столь нелюбимую ею родину.

В четверг, 26 марта, MARUV записала гневное и истеричное обращение к публике в своем Instagram.

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Как оказалось, фанатка "братского народа" проявила небывалую жадность и решила в разгар пандемии оформить концерт в России. При этом артистка прекрасно знала, что Украина закрывает границы, а также не могла осознавать, какой опасности подвергает своих ватоголовых зрителей.

Впрочем, теперь Корсун с "удивлением" для себя обнаружила, что в украинском консульстве с ней не собираются особо цацкаться и предоставлять зеленые коридоры.

"Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое конченое консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто скидывает, даже не берут трубку, - пожаловалась MARUV, не пояснив, откуда она знает пол диспетчера, если там никто не отвечал на звонок. - Мне заявляют, что все, кто хотел выехать, уже выехали. Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России".

Напомним, известной Марув стала после своей победы в нацотборе на Евровидении. Но из-за скандала с поездками недоартистки в Россию в контракт любительницы "русского мира" включили пункт о трехмесячном запрете на выступления на территории страны-агрессора. Из-за этого Корсун отказалась от участия в конкурсе, хотя и прикрывалась другими причинами. А через какое-то время певичка заявила, что намерена поддерживать русских, и укатила к путинским украинофобам.

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