Жадан - живий! Кріпосна 3 - що буде в 5 та 6 серіях

Жадан з нами! / Кріпосна 3

У середу, 3 листопада, вийдуть 5 і 6 серії легендарної мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Улюбленець глядачів і головний герой Андрій Жадан живий! Подробиці - на БЕЗ ТАБУ.

Жадан живий! А отже, у Каті є вірний і надійний захисник, який точно не дасть її скривдити. Попереду бал, головна подія у вищому світі. Особливим гостем стане купець першої гільдії Андрій Андрійович. Він не сам. Відтепер шансів у незаміжніх дам немає, адже він представить свою дружину Катерину Жадан.

Молодята потай від усіх їдуть у весільну подорож. Стефан Яблоневський розуміє, що його наміри не є таємницею для Андрія. Проте польський князь має важелі тиску в суспільстві. І він знає, як поставити під сумнів шлюб колишніх кріпаків.

Тим часом у житті Жаданів цілковита ідилія. Новий маєток, воля, домашні клопоти. Здавалося б, запрошення на бал-аукціон не вплине на статус Катерини у вищому товаристві. Але це її перший вихід, і уникнути допитів про минуле кріпосної не вдасться.

Родина Жаданів знову разом

Глядач нарешті познайомиться з новими героями — Євгеном та Рогнідою Безусами. Жадан у них на особливому рахунку. А ось чи приймуть вони Катю у своє коло? Чия поява на урочистому вечорі змусить молодят доводити своє чисте і віддане кохання? Який лот віддасть головна героїня, щоб відкупитися від злих язиків?

Родина Безусі - нові персонажі сезону

Куховарка Павлина і не чекала на своє щастя. Все життя вона присвятила іншим. І коли вже змирилася з тим, що попереду на неї чекають лише служіння і самотність, на її шляху з'являється чоловік. Крамар Карпо викликає багато запитань. Чи зможе він завоювати довіру? Невже перша зустріч обернеться скандалом?

Тим часом у вищому світі відбувається страшне. Озлоблений Червінський всіляко намагається повернути маєток. До якого способу він вдається? На яку підлість і помсту готовий піти пан, щоб іще більше затьмарити життя колишньої кріпосної?

Кріпосна 3 - дивитись онлайн 5 і 6 серії - 3.11.2021:

Не пропустіть 5 і 6 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» уже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ.