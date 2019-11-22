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Зеленского попросили наградить брата нардепа за повышение качества почв

17:00
Брат Владимира Тимофичука может стать заслуженным работником сельского хозяйства - фото 1
Брат Владимира Тимофичука может стать заслуженным работником сельского хозяйства

Объявленные президентом диджитализация и отход от Совка никак не сказались на улучшении внутреннего климата в стране. Нардепы оказались не "новыми лицами", а отъявленными коррупционерами, а бюрократический подход к делу с проявлением зарожденных в СССР традиций сохранился.

О том, что при Зеленском пока ничего не поменялось может свидетельствовать хотя бы показательная передача президентом футбольных, баскетбольных и волейбольных мячей школьникам в Луганской области.

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Вместо обустройства компьютерных классов или внедрения нового программного обеспечения гарант на днях раздавал мячики, почему-то находясь в военной форме и берцах в спортзале.

Зеленского попросили наградить брата нардепа за повышение качества почв - фото 191704

Теперь же феерический поток советскости вместо обещанного отхода от пропахших нафталином традиций продолжается. Губернатор Ивано-Франковской области Денис Шмигаль подписал заявление на имя Зеленского с просьбой присвоить почетное звание местному бизнесмену.

Причем "заслуженным предпринимателем", которого стоит наградить, почему-то стал брат народного депутата Владимира Тимофийчука.

Судя по документу, президента просят присвоить звание Заслуженного работника сельского хозяйства Богдану Тимофийчуку, который значится директором частной фирмы "Богдан и К", с формулировкой "за многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад во внедрение передовых технологий для повышения качества почв и высокий профессионализм".

Зеленского попросили наградить брата нардепа за повышение качества почв - фото 191705
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