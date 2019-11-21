Устранить Коломойского и прекратить капитуляцию: Майдан выдвинул требования к Зеленскому

В годовщину Евромайдана зачитали требования к Зеленскому

В шестую годовщину начала Революции достоинства в центре Киева снова собрались протестующие. Акция под названием "Ми маємо гідність" прошла под эгидой борьбы с инициативами президента Владимира Зеленского.

На традиционное вече, организованное активистами "Движение сопротивления капитуляции", собрались несколько тысяч человек.

Помимо воспоминаний о Евромайдане, провозглашений высокопарных речей о войне на Донбассе и внутреннеполитической ситуации в Украине, протестующие зачитали свои требования к Владимиру Зеленскому и его команде.

Среди основных требований - остановить отступление защитников Украины от линии фронта, отказаться от проведения выборов на оккупированной территории до полноценного восстановления контроля и выхода российских войск, как это предусматривает "формула Штайнмайера".

Кроме того, вышедшие на Майдан патриоты потребовали увольнение ватника Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО, соратника Януковича Андрея Богдана с поста главы ОП, а также преследовавшего активистов в 2014-м Романа Трубу, который сейчас возглавляет ГБР.

Также активисты выступили за устранение Коломойского от управления государством. О том, что олигарх как минимум весьма близок к принимающим решение людям, свидетельствуют постоянно выбиваемые для него преференции.