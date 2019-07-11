Зеленского хотят пригласить выступить перед Конгрессом

Владимира Зеленского могут пригласить на заседание Конгресса США

Представители конгрессового украинского кокуса выступили с инициативой добиться выступления президента Украины в парламенте США. Для этого политики подписали обращение к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Конгрессмены указали, что призывают пригласить Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса.

"Приглашение президента Украины могло бы способствовать усилению взаимодействия между странами на таких направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, проблемы ветеранов, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике", - сказано в документе.

Также конгрессмены отметили, что выступление Зеленского было бы достаточно мощным сигналом для русских о том, что Штаты поддерживают Украину в ее борьбе.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

Скорее всего, в ходе предстоящего визита в Штаты Зеленский все же выступит перед конгрессменами. Стоит лишь надеяться, что во время речи он не нагуглит никакого компромата ни на кого из американских политиков и не начнёт звонить Баканову по поводу окружающих его "чертей".