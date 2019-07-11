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Зеленского хотят пригласить выступить перед Конгрессом

10:00
Владимира Зеленского могут пригласить на заседание Конгресса США - фото 1
Владимира Зеленского могут пригласить на заседание Конгресса США

Представители конгрессового украинского кокуса выступили с инициативой добиться выступления президента Украины в парламенте США. Для этого политики подписали обращение к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Конгрессмены указали, что призывают пригласить Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса.

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"Приглашение президента Украины могло бы способствовать усилению взаимодействия между странами на таких направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, проблемы ветеранов, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике", - сказано в документе.

Также конгрессмены отметили, что выступление Зеленского было бы достаточно мощным сигналом для русских о том, что Штаты поддерживают Украину в ее борьбе.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

Скорее всего, в ходе предстоящего визита в Штаты Зеленский все же выступит перед конгрессменами. Стоит лишь надеяться, что во время речи он не нагуглит никакого компромата ни на кого из американских политиков и не начнёт звонить Баканову по поводу окружающих его "чертей".

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