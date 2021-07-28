Зеленський змінив керівника Збройних сил

Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача Збройних сил України, його замінить командувач оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.

Про це на брифінгу заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

"З посади йде головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ, а такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо навпаки - конфлікти", - зазначив він.

На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний - командувач військами оперативного командування "Північ".

Хомчак перейде на посаду першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Відповідно, з цієї посади йде чинний заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

Валерій Залужний має звання генерал-майора. У 2007 році його призначили на посаду начальника штабу – першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

У 2009-му Залужний став за рішенням Генштабу ЗСУ військовим командиром 51 окремої механізованої бригади.

З 2018 по 2019 роки обіймав посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першого заступника командувача Об'єднаних сил. Командувачем військами оперативного командування "Північ" Залужного призначили у грудні 2019 року.