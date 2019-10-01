Зеленский заявил о договоренности по разведению войск, а боевики начали ротацию

Отступление украинских войск от Петровского и Золотого начнется 7 октября

Пока в Минске представители Украины обсуждали с террористами, ОБСЕшниками и "не причастными" к конфликту россиянами, банды оккупантов продолжали ротацию на фронте. И это явно говорит о намерениях русских не прекращать войну.

Тем не менее, наши военные вскоре покинут линию фронта. Пока лишь в районе Золотого и Петровского.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились не только об имплементации формулы Штайнмайера, но и о дальнейшем обмене пленных украинцев на террористов. Кроме того, как утверждает верховный главнокомандующий, уже в ближайшее время бойцы ООС будут отходить от занимаемых ими позиций.

Начало отвода ВСУ от линии фронта запланировано на 7 октября.

При этом Зеленский подчеркнул, что "местное население будет в безопасности", хотя сами жители пока еще подконтрольных Украине территорий говорят о серьезных опасениях. По крайней мере, в Станице Луганской ночами свободно шарятся вооруженные террористы, а говорить об отведении войск со стороны боевиков вообще не следует.

Сами же ватовоины на Донбассе в данный момент проводят ротацию.