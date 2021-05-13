Зеленський запустив процес пільгового розмитнення "євроблях"

У євробляхерів - свято / ТСН

Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів.

Також Глава держави підписав Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» № 1403-ІХ, повідомляє Офіс Президента.

Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Пільговий режим розмитнення діятиме пів року та стосуватиметься автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року. У цей період діятиме наступна формула для розрахунку:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе, де:

Ставка базова — ставка податку відповідно до віку транспорту. Ставка складатиме 0 євро за автомобіль, якому менш як 10 років, €25 — 10 років; €50 — 11 років; €75 — 12 років; €100 — 13 років; €125 — 14 років; €150 — 15 і більше років.

Vе — ставка податку 1 куб. см обʼєму двигуна.

Згідно з документом:

€0,25 за куб. см — для авто з двигуном до 2 000 куб. см (включно);

€0,2 за куб. см — для авто з двигуном від 2 001 куб. см до 3 000 куб. см (включно);

€0,25 куб. см — для авто з двигуном від 3 001 куб. см до 4 000 куб. см (включно);

€0,35 за куб. см — для авто з обʼємом двигуна від 4 001 куб. см до 5 000 куб. см (включно);

€0,5 за куб. см — для авто з обʼємом двигуна понад 5000 куб. см.

Fe — ставка податку за типом автомобіля. Для авто на бензині та гібридних автомобілів ставка становитиме €0. Для автівок, які використовують дизельне паливо — €100.

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам «Євро-2» й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності.