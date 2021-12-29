Володимир Зеленський Карантин в Україні Новый год 2022 Війна на Донбасі Досьє

Зеленський запровадив нові санкції проти прихвоснів Медведчука

11:15
Медведчук розслабився та отримує задоволення - фото 1
Медведчук розслабився та отримує задоволення / РІА "Новості"

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради безпеки і оборони, що запроваджує санкції проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створеними оточенням Віктора Медведчука.

28 грудня Президент підписав відповідний указ.

Санкції запровадили проти трьох юридичних осіб, які контролюють медіаресурси "Перший незалежний" і UkrLive – ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" і ТОВ "Телепростір". Термін обмежувальних заходів встановлений на 5 років.

Згідно із санкціями, українським посадовцям заборонено видавати цим компаніями будь-які ліцензії та дозволи на користування радіочастотними ресурсами України.

Крім того, власники цих телеканалів не можуть здійснювати будь-які фінансові операції на території України та з рахунків українських банків.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, про схеми з поставками вугілля з окупованих територій Донбасу.

26 лютого Павло Єгоричев, який є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до медіагрупи Тараса Козака, став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний".

Того ж дня почалося мовлення "Першого незалежного" у новому форматі, але за годину його відключили. У вересні народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич придбав 60% власності нового телеканалу. У грудні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу через те, що в його власника Шуфрича наявний конфлікт інтересів. Як очільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова і як власник ЗМІ, він не може ухвалювати рішення неупереджено.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виктор Медведчук Нестор Шуфрич Санкции Володимир Зеленський СНБО гибридная война пропаганда Новини Украина
Українська правда
Другое на тему
Росія готується до війни - фото 1
Вторгнення росіян може початися з Азовського моря
26 декабря, 18:21
Богдан Шинкарев - победитель 11 сезона МастерШеф - фото 1
МастерШеф 11 - кто победил в суперфинале
25 декабря, 18:22
"Емілі" вляпалася у скандал - фото 1
Міністр культури обурений через карикатурний образ українки у серіалі Netflix
24 декабря, 16:53
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50