Зеленський запровадив нові санкції проти прихвоснів Медведчука

Медведчук розслабився та отримує задоволення / РІА "Новості"

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради безпеки і оборони, що запроваджує санкції проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створеними оточенням Віктора Медведчука.

28 грудня Президент підписав відповідний указ.

Санкції запровадили проти трьох юридичних осіб, які контролюють медіаресурси "Перший незалежний" і UkrLive – ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" і ТОВ "Телепростір". Термін обмежувальних заходів встановлений на 5 років.

Згідно із санкціями, українським посадовцям заборонено видавати цим компаніями будь-які ліцензії та дозволи на користування радіочастотними ресурсами України.

Крім того, власники цих телеканалів не можуть здійснювати будь-які фінансові операції на території України та з рахунків українських банків.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, про схеми з поставками вугілля з окупованих територій Донбасу.

26 лютого Павло Єгоричев, який є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до медіагрупи Тараса Козака, став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний".

Того ж дня почалося мовлення "Першого незалежного" у новому форматі, але за годину його відключили. У вересні народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич придбав 60% власності нового телеканалу. У грудні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу через те, що в його власника Шуфрича наявний конфлікт інтересів. Як очільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова і як власник ЗМІ, він не може ухвалювати рішення неупереджено.