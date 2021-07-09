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Зеленський замість Мендель призначив колишнього співробітника Ахметова

20:44
Сергій Никифоров - фото 1
Сергій Никифоров / Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив журналіста Сергія Никифорова своїм прессекретарем. Про це свідчить указ президента від 9 липня.

Досі 35-річний Сергій Никифоров працював ведучим новин на телеканалі олігарха Ріната Ахметова «Україна 24», до цього він працював на каналі Euronews.

Навесні 2021 президент Зеленський жорстко розкритикував зірку каналу «Україна 24» Василя Голованова та звинуватив того у відпрацьовуванні тез, які вигідні Ахметова. За кілька місяців президент бере собі в прессекратарі колишнього диктора з каналу олігарха.

Никифоров замінив на посаді Юлію Мендель, як прибрали від гріха подалі. Та в боргу не лишились й розродилася книгою-споминів - прем'єра "бестселлера" очікується 11 липня.

Никифоров вже освоюється у новій якості й навіть пообіцяв не повторювати "зашкварів" попередниці.

«Особисто я як журналіст не стикався, не співпрацював з панею Юлею. У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що у неї можливо були якісь публічні - не будемо називати їх скандалами, - я спробую їх не повторювати», - зазначив Никифоров.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи замовив він у передпродажу анонсовану Мендель книгу «Кожен із нас Президент», Никифоров сказав, що не замовив і не читатиме її через брак часу на новій посаді. «Я думаю, я не буду читати. У мене зараз трохи мало часу у зв'язку з тим, що мені треба осягнути величезний обсяг інформації. Тому на книгу пані Юлії зараз точно часу не буде», - сказав він.

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Юлия Мендель Володимир Зеленський Ринат Ахметов Олигархи Новини Украина Сергій Никифоров
Укрінформ
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