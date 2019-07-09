Зеленский захотел предоставить русскому языку особый статус на Донбассе

Зеленский ведется на пропаганду РФ

Президент Украины не видит ничего зашкварного, чтобы выполнить поставленные Кремлем условия по поводу фактического отказа от использования государственного языка. При этом сама языковая проблема существует лишь в головах ватников и путинских оккупантов.

Впрочем, заявления Зеленского об использовании русского языка в охваченном войной Донбассе, свидетельствует еще и о готовности нынешних властей играть с русскими по их правилам.

Соответствующие слова прозвучали из уст главы государства во время прогулки после саммита Украина-ЕС.

По его словам, жители Донецка и Луганска должны "получить возможность говорить" на русском, а также заполнять документацию не на украинском языке.

При этом руководствоваться Зеленский собирается, судя по всему, не мнением патриотически настроенных Донбасса, которые выехали из своих домов из-за российской агрессии.

"Я думаю, что мы когда прекратим войну. И предоставить людям возможность говорить по-русски в Донецке, если они хотят, а тут за проблема? У нас в целом этой проблемы нет. Такая информационная была война, нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите ... я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если будет у дончан специальной просьбе, что для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке , я не вижу никакой проблемы", - сказал президент.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о том, что не намерен общаться на украинском языке до тех пор, пока часть территорий Украины оккупирована.