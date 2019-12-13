Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для беженцев из России

Зеленский предлагает упрощенное получение гражданства для русских

Президент Украины предлагает на законодательном уровне закрепить его инициативу, которая с точки зрения международного права будет воспринята как ничтожная. При этом в планах у гаранта - раздача русским паспортов нашей страны.

В пятницу, 13 декабря, Владимир Зеленский презентовал в Верховную Раду проект закона об упрощении получения гражданства Украины для ряда лиц. Среди них - так называемые "беженцы из России".

Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", президент решил усовершенствовать действующие нормы, убрав перечня требуемого для получения нашего паспорта необходимость отказа от иностранного гражданства.

В офисании к документу сказано, что проект закона "предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии дачи ими присяги Украины". Также на айди-карту без официального выхода из иностранного гражданства могут претендовать бойцы ВСУ, которые помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны. Они должны будут подать некую декларацию об отказе от иностранного гражданства. С юридической точки зрения, если обходиться такой декларацией, а не выходить из гражданства других стран по прописанной в их законах процедуре, в международном формате подход Зеленского может считаться ничтожным.

Кроме того, лидер Зе команды хочет расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства по территориальному происхождению. Так что родившаяся в Украине главарь Совфеда Валентина Матвиенко, которая разрешала Путину вводить войска в Крым и на Донбасс, может получить документы с тризубцем.

Что еще более существенно, если Верховная Рада примет предложения Зеленского, претендующие на должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, а также в силовых структурах будут обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.