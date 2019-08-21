Получивших гражданство от Зеленского приняли за разбойное ограбление (ВИДЕО)

Новоиспеченные граждане Украины попались на разбое

В среду, 20 августа, сотрудники КОРДа провели спецоперацию по задержанию опасной группировки бандитов-иностранцев. При этом часть из упакованных оказалась сбежавшими в Киев экс-сотрудниками МВД Грузии, которым недавно раздал украинский паспорт Владимир Зеленский.

Как оказалось, 19 августа несколько выходцев из Грузии из-за долгов ворвались в дом, расположенный в садовом кооперативе села Артемовка.

Злоумышленники избили хозяина и его жену, связали супругов, после чего полностью их обчистили. Прихватив все ценное, бандиты уехали на чужом "Лексусе".

Спустя сутки, когда дельцы подъезжали к аэропорту "Борисполь" с награбленным, их всех задержал спецназ полиции. В наручниках оказались Тенгиз Занадзе, Мариан Гочадзе и Леван Хуцишвили. Все они работали в органах МВД в Грузии, а после смены власти на родине сбежали из страны вместе с Саакашвили. В Украину они прибыли в качестве добровольцев и воевали против российских оккупантов, но последние годы занимались в Киеве бизнесом. Судя по всему, не совсем легальным.

Пребывание ветеранов из Грузии в стране стало возможно благодаря усилиям Владимира Зеленского, который присвоил двоим из троих - Занадзе и Хуцишвили - гражданство за их участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Смотрите видео задержания грузинских добровольцев силами КОРДа онлайн: