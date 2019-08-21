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Получивших гражданство от Зеленского приняли за разбойное ограбление (ВИДЕО)

12:40
Новоиспеченные граждане Украины попались на разбое - фото 1
Новоиспеченные граждане Украины попались на разбое

В среду, 20 августа, сотрудники КОРДа провели спецоперацию по задержанию опасной группировки бандитов-иностранцев. При этом часть из упакованных оказалась сбежавшими в Киев экс-сотрудниками МВД Грузии, которым недавно раздал украинский паспорт Владимир Зеленский.

Как оказалось, 19 августа несколько выходцев из Грузии из-за долгов ворвались в дом, расположенный в садовом кооперативе села Артемовка.

Зеленский в День Конституции раздал паспорта 14 иностранным добровольцам

Злоумышленники избили хозяина и его жену, связали супругов, после чего полностью их обчистили. Прихватив все ценное, бандиты уехали на чужом "Лексусе".

Спустя сутки, когда дельцы подъезжали к аэропорту "Борисполь" с награбленным, их всех задержал спецназ полиции. В наручниках оказались Тенгиз Занадзе, Мариан Гочадзе и Леван Хуцишвили. Все они работали в органах МВД в Грузии, а после смены власти на родине сбежали из страны вместе с Саакашвили. В Украину они прибыли в качестве добровольцев и воевали против российских оккупантов, но последние годы занимались в Киеве бизнесом. Судя по всему, не совсем легальным.

Пребывание ветеранов из Грузии в стране стало возможно благодаря усилиям Владимира Зеленского, который присвоил двоим из троих - Занадзе и Хуцишвили - гражданство за их участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Получивших гражданство от Зеленского приняли за разбойное ограбление (ВИДЕО) - фото 186315

Смотрите видео задержания грузинских добровольцев силами КОРДа онлайн:

 

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Владимир Зеленский гражданство Грузия добровольцы разбой полиция уголовное дело задержание Новости
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