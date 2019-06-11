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Зеленский внес в Раду выгодный для Коломойского закон

10:00
Зеленский старается угодить Коломойскому - фото 1
Зеленский старается угодить Коломойскому

Президент Украины и его команда твердо намерены отказаться от уже подготовленного Петром Порошенко открытия рынка электроэнергии - одного из главных требований Евросоюза для получения очередного транша кредита.

Законопроект об отложении запуска свободного рынка и отказа от монополии Зеленский внес в распущенный им же парламент в понедельник, 10 июня.

СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус, который был первым из команды Зе, кто начал топить за отказ от выполнения требований европейских партнеров:

"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10376 - изменения в ЗУ "О рынке электрической энергии" - отсрочка введения нового рынка электроэнергии до 01 июля 2020 года".

В команде Зеленского, как и ранее, говорят о том, что "Украина не готова к новшествам", а запуск рынка приведет к росту тарифов.

Правда, при этом может повыситься стоимость электроэнергии в первую очередь для предприятий. А поскольку больнее всего будет завода ферросплавов, которыми владеет Коломойский, подобная реформа сильнее всего скажется именно на бизнесе олигарха. Поэтому у Зеленского и столь старательно пытаются ее отменить.

Открытый же рынок электроэнергии нужен для снижения давления на экономику страны. В ценник килоВатта не закладывают стоимость ремонта и модернизации электросетей, что в конечном счете может привести к масштабным поломкам и отсутствию света на заводах и в домах населения.

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Электроэнергия Владимир Зеленский Игорь Коломойский Евросоюз Новости Украина
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