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Зеленский, включи свет: киевский гей-клуб жалуется президенту из-за "репрессий" (ФОТО)

13:00
Versace не работает - фото 1
Versace не работает

В Хеллоуин в четверг, 31 октября, представители ЛГБТ-сообщества столицы решили устроить масштабную гейскую вакханалию в новом клубе Versace, который расположен в ТЦ "Променада центр" на Лукьяновке, но руководство торгового центра выключило им свет.

В итоге разъяренные владельцы клуба и разочарованные посетители решили отомстить своим обидчикам постом в Instagram с упоминанием президента Зеленского.

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Как утверждают предприниматели, представители "Променада центра" оскорбили пришедших в "Версаче" в маскарадных костюмах геев и потребовали немедленно остановить происходящее внутри, а также закрыть клуб.

Зеленский, включи свет: киевский гей-клуб жалуется президенту из-за 'репрессий' (ФОТО) - фото 190536

"С сегодняшнего дня "Променада центр" отключил подачу электроэнергии с требованием немедленно закрыть клуб. Клуб, который со вчерашнего дня открыл двери для ЛГБТ-сообщества! Переговоры, кроме насмешек и оскорблений, ничего не дали! Нас всех обозвали, цитируем "Пид@рским притоном". "Эти люди не должны здесь находиться". Будем с Вами искренними. У нас были два варианта: первый - это тихонько закрыться, второй - это бороться и отстоять свои права, право на существование, право быть свободными и честными!! С сожалением сообщаем, что ввиду отсутствия электричества, мы временно не можем делать праздник. Будем благодарны вам за любое размещение информации по этому поводу! Спасибо, друзья", - написали на странице ночного клуба в соцсети.

Зеленский, включи свет: киевский гей-клуб жалуется президенту из-за 'репрессий' (ФОТО) - фото 190537

В комментариях к посту многие геи затегали президента, хотя оказались и более "шарящие" инстаграмщики, которые посоветовали обращаться к "нашему" премьер-министру Алексею Гончаруку.

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премьер-министр Алексей Гончарук Владимир Зеленский ЛГБТ Новости Украина
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