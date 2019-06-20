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Зеленский вернул мигалки для кортежей

18:20
Зеленский вернул мигалки мажорам и своему кортежу - фото 1
Зеленский вернул мигалки мажорам и своему кортежу

В четверг, 20 июня, шестой президент Украины разошелся и одной подписью отменил больше 150 указов, изданных своими предшественниками. Одно из новшеств касается возвращения спецсигналов на любом транспорте при соответствующем разрешении от МВД.

Сегодня глава государства признал устаревшим и утратившим силу указ Виктора Ющенко № 567 от 30 марта 2005 года об установке спецсигналов на транспорте.

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При отмене указа третьего президента в силу вступает постановление Кабмина, принятое 22 марта 2017 года.

Согласно этому документу, синие мигалки и звуковые сигналы могут устанавливаться по разрешению МВД на транспортных средствах охраняемых государством лиц, автомобилях МВД, Национальной полиции, дорожных подразделений Военной службы правопорядка, Нацгвардии, налоговой милиции, СБУ, НАБУ, ГБР, Управления госохраны, Госпогранслужбы, Гострансбезопасности, скорой помощи и ряда других подразделений.

Красную же мигалку можно установить на машины патрульных и других подразделениях Нацполиции, занимающихся безопасностью на дорогах.

Красно-зеленый маячок могут использовать машины Управления госохраны или Нацгвардии, которые сопровождают охраняемых государством чиновников.

Так что теперь Владимир Зеленский будет кататься не только в расширенном кортеже, но и с мигалками, как Янукович. Параллельно с этим с мигалками смогут разъезжать еще и мажоры, которые сумеют порешать вопросы с аваковским министерством.

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