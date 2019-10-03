Зеленский в роли Голобородько записал видяшку из-за "формулы Штайнмайера" (ВИДЕО)

Зеленский постарался объясниться только на второй день после начала протестов

В четверг, 3 октября, президент Украины обратился к народу с пояснением соглашения провести выборы на Донбассе без каких-либо гарантий со стороны террористов. При этом Зеленский наигранно разъяснил, что "зрада отменяется".

Как утверждает Зеленский, снизошедший до пояснений позиций официального Киева только через два дня после мутных переговоров в Минске и вечерних протестов по всей стране, на "формулу Штайнмайера" Зе команда согласилась для наступления мира в Украине.

Президент подчеркнул, что имплементация формулы обозначает лишь дату, когда на временно оккупированных территориях начнет действовать особый статус - желаемая путиным федерализация.

Глава государства в очередной раз пообещал, что новый закон об особом статусе "будет написан вместе со всеми представителями общества". Подобные высказывания от Зеленского уже звучали, только вот консультации всегда заканчивались подачей весьма сырых законопроектов в Раду, где за них бездумно голосовали "слуги народа".

Что же касается других пояснений, аргументация необходимости "формулы" от Зе выглядит не слишком уж и уверенно, хотя тон подачи видеообращения призван убедить всех в обратном:

- Мы будем обсуждать проведение выборов по украинским законам, не под дулами автоматов и без присутствия войск, с допуском украинских журналистов и представителей украинских политических партий.

Говоря же о протестах, Зеленский в открытую назвал их участников поддавшимися на манипуляции "некоторых личностей".

В общем, возможно видосик от Зеленского и поможет потушить огонь протестов, но то, что какие-либо пояснения власть имущие дают только спустя несколько дней после принятия решений, настораживает. Как и тот факт, что накануне достижения договоренностей с террористами и европейцами одни представители Украины обманывали всех, говоря, что о "формуле Штайнмайера" только будут говорить, а другие в открытую заявляли, что ее давно собирались подписать.