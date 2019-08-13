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Зеленский убрал Бессмертного из Трехсторонней контактной группы

16:20
Бессмертного вышли из политической подгруппы ТКГ - фото 1
Бессмертного вышли из политической подгруппы ТКГ

После продолжения полного провала переговорного процесса в Минске в Зе-команде решили проводить рокировки в составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Во вторник, 13 августа, президент Украины подписал указ №596/2019 "О внесении изменений в Указ президента от 19 июля 2019 года №414", которым лишил Романа Бессмертного статуса представителя нашей страны.

Трехсторонная контактная группа отказалась видеть нарушения террористами перемирия

Как гласит выложенный на сайте главы государства документ, уже бывший член делегации Украины в политической подгруппе будет лишен права вещать от имени государства и новой власти с сегодняшнего дня.Зеленский убрал Бессмертного из Трехсторонней контактной группы - фото 185849С чем связано увольнение Бессмертного, неизвестно. С одной стороны, он рьяно отстаивал позиции команды Зе в Минске, рассказывал о том, насколько важно соблюдать перемирие и отступать в рамках разведения сил и средств от Станицы Луганской. С другой - продолженный Зеленским переговороный процесс не привел к перемирию в целом, но при этом шаги "доброй воли" значительно усугубили ситуацию на Донбассе. Возможно Бессмертного попросту сделали козлом отпущения за произошедшее.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.

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Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения Роман Бессмертный Новости Украина
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